Tijdelijke opvang alleenstaande minderjarige vreemdelingen in Lichtenvoorde

LICHTENVOORDE – Het COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers) gaat vanaf 1 april 49 jonge asielzoekers onderbrengen in Hotel ’t Zwaantje aan de Zieuwentseweg 1 in Lichtenvoorde. Dit zijn jongeren tussen de 14 en 17 jaar die zonder ouders of andere voogden in Nederland zijn aangekomen. De woonruimte op deze locatie is voor een periode van 6 maanden.

De menselijke behoefte is groot

Het COA kampt al geruime tijd met woningnood. Burgemeester Annette Bronsvoort: “Asielzoekerscentra in ons land zitten overvol. We kennen de beelden van Ter Apel. Dat wensen we niemand toe, zeker geen kinderen. En daar hebben we hier mee te maken. Jongeren van 14 tot 17 jaar. We hebben daarom als gemeente besloten om de aanvraag van het COA voor huisvesting op ’t Zwaantje ruimtelijk mogelijk te maken.”

Start opvang per 1 april

Deze groep jonge vluchtelingen is sinds begin september 2022 bij elkaar en woont sindsdien op meerdere plekken in Nederland. Zij kunnen na 1 april niet op hun huidige locatie blijven. Daarom komen zij – samen met 7 begeleiders – naar Lichtenvoorde. Er zijn 13 meisjes en 36 jongens, die afkomstig zijn uit Syrië, Eritrea, Somalië en Jemen. De woonruimte is voor een periode van 6 maanden.

Nidos zorgt voor huisvesting

Het COA regelt de locatie en heeft Nidos en haar samenwerkingspartners gevraagd de huisvesting en begeleiding te regelen. Zij zullen nauw samenwerken met de gemeente. Ook zorgt het COA voor veiligheid.

Informatie op de website

Bewoners die vragen hebben over de tijdelijke huisvesting op ’t Zwaantje kunnen terecht op de gemeentelijke website: www.oostgelre.nl/veel-gestelde-vragen-opvang-AMVers

Als u nog aanvullende vragen heeft, kunt u een e-mail sturen naar AMVopvang@oostgelre.nl.

Bron(nen) & Afbeelding(en)

Foutjes, opmerkingen, nieuws, activiteit of als je iets opmerkelijks hebt gefotografeerd kun je hier versturen. Of naar redactie@streekgids.nl