Vijf fleurige entrees gaan centrum Hengelo markeren

BRONCKHORST – Op vijf plekken in Hengelo plaatst aannemer Enzerink de komende week entreezuilen. Deze zuilen markeren de ingang naar het centrum van het dorp. Begin december wordt elke plek aangeplant. Een bloeiende klimplant, groenblijvende haag en een bloemenmengsel dat alle seizoenen mooi is, zorgen ervoor dat er kleurige plekken ontstaan.

Vijf plekken

De groene markeringen komen aan de Raadhuisstraat bij Ter Stal en bij Wilma’s Hairstyling (hoek Kervelseweg), in de Banninkstraat (nabij de ingang van de appartementen Schoenmakersplein), aan de Spalstraat (bij Frederiks Mannenmode) en aan de Ruurloseweg langs de parkeerplaats bij de Spannevogel.



Voor alle plekken is in overleg met eigenaren, ondernemers en Schutterij EMM, zorgvuldig gezocht naar een passend ontwerp. Elke plek ziet er straks dan ook net even anders uit. Samen met de Hengelose Ondernemersvereniging kijken wij of de zuilen ook geschikt zijn voor het ophangen van feestverlichting.

Wat voorafging

In de Zomer’18 visie van de werkgroep Vitale Kernen Hengelo staat de ambitie om met een herkenbare inrichting van de straat duidelijk te maken dat je het centrum van Hengelo in rijdt. Het idee is om vijf centrumentrees een duidelijke markering te geven met groen.

In mei 2019 zette de werkgroep als tijdelijke markering een motorrijder op de weg om entrees te duiden. Daarna zochten wij naar een permanente invulling. Samen met de gemeente hebben we nog gekeken naar markante bomen. Dat vonden we niet onderscheidend genoeg. Uiteindelijk is de keuze gevallen op deze mooie combinatie van stalen constructie en groen.

