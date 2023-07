Mobieltjes niet meer welkom in klaslokaal

LANDELIJK – Vanaf 1 januari volgend jaar zullen mobiele telefoons, tablets en smartwatches niet langer toegestaan zijn in de klas. Dit besluit is genomen door minister Robbert Dijkgraaf (OCW) in overleg met verschillende onderwijsorganisaties. Het gebruik van deze apparaten leidt af en heeft een negatieve invloed op de prestaties van leerlingen.

Alleen in gevallen waarin mobiele apparaten noodzakelijk zijn voor de inhoud van de les, zoals bij digitale vaardigheden, mogen ze gebruikt worden. Scholen zullen in overleg met leraren, ouders en leerlingen specifieke regels opstellen om duidelijkheid te scheppen over wat wel en niet is toegestaan. Scholen kunnen er ook voor kiezen om mobiele apparaten volledig te verbieden. Leerlingen die hun telefoon om medische redenen of vanwege een beperking nodig hebben, mogen deze wel blijven gebruiken. Er zullen aangepaste afspraken worden gemaakt voor het speciaal onderwijs.

Minister Robbert Dijkgraaf (OCW) benadrukt het belang van een leeromgeving zonder afleiding: “Hoewel mobiele telefoons een integraal onderdeel van ons leven zijn geworden, horen ze niet thuis in de klas. Leerlingen moeten zich daar kunnen concentreren en de ruimte krijgen om goed te leren. Uit wetenschappelijk onderzoek weten we dat mobiele telefoons dit verstoren, met alle gevolgen van dien. We moeten leerlingen hiertegen beschermen.”

In de komende periode zullen de betrokken organisaties de details van deze afspraak verder uitwerken. Na de zomervakantie kunnen leraren, leerlingen en ouders met elkaar bespreken hoe dit op hun specifieke school zal worden geïmplementeerd, zodat alles op 1 januari 2024 geregeld is. Aan het einde van het volgende schooljaar zal worden geëvalueerd of deze afspraak het gewenste effect heeft gehad, of dat er mogelijk toch een wettelijk verbod nodig is.