Bibliotheek Winterswijk vernieuwt interieur en opent deuren ook op zondag

WINTERSWIJK – De Bibliotheek Winterswijk, gevestigd in het Gerrit Komrij College, kondigt een herinrichting aan van haar ruimtes in het komende jubileumjaar. Deze vernieuwing zal plaatsvinden in de laatste week van december 2023 en de eerste weken van januari 2024. Als gevolg hiervan zal de bibliotheek gesloten zijn van 24 december 2023 tot en met 24 januari 2024. Na de heropening op 25 januari zal de bibliotheek nieuwe, ruimere openingstijden hanteren en haar deuren ook op zondag openen.

De herinrichting speelt in op de geëvolueerde functie van de bibliotheek als ontmoetingsplek, waar naast het uitlenen van boeken ook cursussen, lezingen en workshops plaatsvinden. De aanstaande aanpassingen, mede mogelijk gemaakt door subsidies en gemeentelijke bijdragen, omvatten onder meer een afsluitbare cursusruimte, studie- en overlegruimtes, en een lezingenzaal.

Directeur-bestuurder Martien Louwers benadrukt de noodzaak van deze aanpassingen om de dienstverlening en activiteiten binnen de eigen muren van de bibliotheek te houden. Het nieuwe activiteitenprogramma, dat vanaf februari ook op zondagmiddag zal worden aangeboden, is gericht op diverse doelgroepen, met een focus op jeugd en volwassenen.

Gedurende de sluitingsperiode kunnen leden van de bibliotheek meer materialen lenen dan gebruikelijk en wordt de uitleentermijn verlengd tot na de heropening. Met deze veranderingen streeft de Bibliotheek Winterswijk ernaar haar rol als centrale culturele ontmoetingsplaats in de gemeenschap te versterken.

Nieuwe openingstijden

Huidige openingstijden Nieuwe openingstijden Maandag 13:30 – 17:30 uur Maandag 13.30 – 17.30 uur Dinsdag 13.30- 20.00 uur Dinsdag 13.30 – 20.00 uur Woensdag 11.00 – 17.30 uur Woensdag 09.00 – 17.30 uur Donderdag 11.00 – 17.30 uur Donderdag 09.00 – 20.00 uur Vrijdag 11.00 – 20.00 uur Vrijdag 9.00 – 17.30 uur Zaterdag 10.00 – 13.00 uur Zaterdag 10.00 – 13.00 uur Zondag gesloten Zondag 13.00 – 17.00 uur

