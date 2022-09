De Nachtwacht is de Molenberg

GROENLO – Een kopie van het beroemdste schilderij van Rembrandt van Rijn uit 1642 is te zien in Groenlo. De reproductie die te zien is in de kapel van de Molenberg is op ware grootte en is gemaakt van de scherpste kopie, die recent geleden gemaakt is in het kader van het restauratieonderzoek ‘Operatie Nachtwacht’. De kopie is op ware grootte en heeft een afmeting van 4,38 x 3,63 meter.

Het doek is te zien in de kapel in de Molenberg, Ziekenhuistraat 14 in Groenlo. Dit kan nog op 25 september, 1, 2, 8 en 9 oktober. Ingang is bij de huisarts.

