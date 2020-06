Ruim een vijfde minder woninginbraken in Gelderland

ARNHEM – Tot nu toe zijn er dit jaar (van januari tot en met april) in Gelderland 1.099 woninginbraken geweest. Ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar is dit aantal afgenomen met 20,2%. Ook het aantal schuurinbraken daalde in Gelderland. Dit blijkt uit onderzoek van Independer, dat de meest recente politiecijfers over 2020 analyseerde.

Woninginbraken in Gelderland

Het aantal woninginbraken in de provincie Gelderland laat een negatieve trend zien die gunstig uitpakt voor Gelderse woningeigenaren en huurders. In de periode januari tot en met april 2019 waren er in totaal 1.377 woninginbraken in Gelderland. Dit jaar is dit aantal – in dezelfde periode – beduidend lager (20,2% minder); met 1.099 woninginbraken.

Ook op landelijk niveau is sprake van dalende aantallen woninginbraken. De maatregelen tegen de coronacrisis, waaronder ook ‘zoveel als mogelijk thuiswerken’, vormen naar alle waarschijnlijkheid de voornaamste reden voor inbrekers; om woningen te vermijden. Inbrekers lijken daarentegen uit te wijken naar minder risicovolle inbraakmogelijkheden, zoals bijgebouwen.

Landelijke stijging aantal schuurinbraken, daling in Gelderland

Ondanks de coronacrisis lijken inbrekers niet stil te zitten. Het lijkt er zelfs op dat ze juist uitwijken naar schuren en kelderboxen. Hierbij is landelijk sprake van een stijging van 24% van geregistreerde schuurinbraken in de maand april.

In Gelderland was in april, haaks op de landelijke trend, sprake van een daling van het aantal schuurinbraken. Waar de Gelderse politie vorig jaar april in totaal nog 128 ‘schuurinbraken’ registreerde, is dit jaar sprake van 118 inbraken (-7,8%). Bekijk alle onderzoeksresultaten op de woninginbrakenmonitor van Independer, waar ook de registraties van bijgebouwen inzichtelijk zijn gemaakt.

Gelderlanders dienen goed naar dekking te kijken

“Inbraak in een schuur of kelderbox op hetzelfde adres als je huis, is in principe gedekt via je inboedelverzekering. Er moet wel echt sprake zijn van inbraak en er moet aangifte zijn gedaan bij de politie. Als de deur gewoon open stond, geldt de dekking niet,” zegt Eelko van Dijk, schade-expert bij Independer. “Let ook op dat er andere regels gelden als de box zich niet op het adres van je huis bevindt. Dat moet je echt opgeven bij je verzekering.”

Bron en volledig onderzoek: https://www.independer.nl/inboedelverzekering/info/onderzoek/woninginbraken-coronacrisis

