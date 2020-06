Gino Takke stopt als voorzitter van Bredevoort Schittert

BREDEVOORT – Per 1 juni heeft Gino Takke zijn activiteiten voor Bredevoort Schittert gestopt en zijn voorzitterschap overdragen aan Tjitske Woordes-van Amersfoort.

Gino volgt zijn hart en vertrekt binnenkort uit het mooie Bredevoort om zich te gaan vestigen in Haaksbergen. Het stoppen stond al gepland voor 2021, maar gezien de huidige omstandigheden rondom corona en zijn op handen zijnde verhuizing, is dit een mooi moment om de hamer nu al over te dragen.

Vanaf september 2015 was Gino voorzitter van de stichting. ‘Ik heb met veel plezier aan het welslagen van Bredevoort Schitter mogen bij dragen. De goede sfeer binnen het bestuur en de fijne contacten met de bouwgroepen, de vele vrijwilligers, sponsoren, collega evenementen en de officiële instanties, hebben van mijn voorzitterschap een fijne en waardevolle periode gemaakt.”

Zijn opvolgster, Tjitske Woordes-van Amersfoort, is al jaren betrokken bij het evenement. Als bouwer van de Algroup, maar ook als lid van de programmaraad en PR-commissie. Gezien deze ervaringen kent ze de stichting in bijna al haar facetten, wat goed van komt pas komt in de nieuwe rol als voorzitter. “Ik heb ontzettend veel zin in deze nieuwe uitdaging. Bredevoort Schittert is een prachtig evenement waar een grote groep trotse vrijwilligers hard voor werkt. Het is voor mij een grote eer om voorzitter te mogen zijn en hieraan mijn bijdrage te kunnen leveren. Met een enthousiaste en open manier van werken hoop ik samen met heel Bredevoort volgend jaar een schitterende editie te mogen organiseren waarbij we de charme van de vele lampjes kunnen combineren met de innovaties van de huidige tijd.”

Naast de voorzitterswissel zijn er ook zeer welkome aanvullingen van het bestuur. Hans Fransen zal namens de PR-commissie plaats nemen in het bestuur en Joyce Willemsen zal de programmaraad gaan vertegenwoordigen. Samen met Danielle Scholten, Gert Kuiperij, Bart te Selle, Ria Rensing en Dianne Slotboom vormen ze een sterk bestuur waar de nieuwe voorzitter alle vertrouwen in heeft.

Ondanks dit goed gevulde bestuur zijn extra vrijwilligers of goede ideeën altijd van harte welkom. Mocht je interesse hebben om Bredevoort Schittert in welke vorm dan ook te ondersteunen, stuur dan een mail naar voorzitter@bredevoortschittert.nl of kijk op www.bredevoortschittert.nl voor meer informatie over het evenement.

Deel dit bericht

WhatsApp

Tweet



Meer

E-mail

Print







Vind ik leuk: Like Laden…

Gerelateerd