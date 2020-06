AALTEN – Door het Corona-virus loopt ook het herdenkingsjaar van 75 jaar vrijheid anders. Veel evenementen en activiteiten zijn geannuleerd of uitgesteld. Eén van de activiteiten die wel doorgaat, is de (fiets) route langs oorlogsmonumenten, graven, musea en andere bijzondere plekken.

Dit jaar vieren we 75 jaar vrijheid. Tal van activiteiten stonden op de planning. Velen waren maanden druk bezig met het organiseren van activiteiten met en voor alle inwoners van zowel gemeente Aalten als de inwoners van de gemeenten over de landsgrens. Door het Corona virus zijn de meeste activiteiten geannuleerd of uitgesteld. De (fiets)route kan wel doorgaan. De planning was om de routebundel eind april uit te geven. In verband met de ontwikkelingen rondom het Corona, is hiermee gewacht.

Dinsdag 2 juni overhandigde Herlinda ter Maat, regio coördinator bij Achterhoek Toerisme, de eerste routebundel aan burgemeester Anton Stapelkamp. Speciaal voor deze overhandiging fietsten zij naar het beeldje aan de Piepersweg, “Spelend de dood in”. Op deze locatie kwamen drie jonge kinderen 4 dagen na de bevrijding om het leven omdat zij, onwetend, met achtergebleven munitie speelden.

De routebundel bevat twee routes. Beide routes zijn ca 35 kilometer en zijn zowel met fiets als auto te rijden. De ene route start in Aalten en gaat via het dorp, de Haart, richting Bredevoort om vervolgens via Barlo en Dale terug te keren naar Aalten. De andere route start in Dinxperlo en gaat via de grens naar IJzerlo, Lintelo en via De Heurne terug naar Dinxperlo. De beide routes gaan langs oorlogsmonumenten, graven van bijzondere personen, musea en andere bijzondere plekken waar verhalen aan verbonden zijn die nooit vergeten mogen worden. Soms is het zichtbaar, soms leest de bezoeker “slechts” het verhaal.

Het Nationaal Onderduikmuseum opent 9 juni haar deuren. Hier is, weliswaar in een aangepaste vorm, de expositie Kind van de Vrijheid te zien. Helaas is het Grenslandmuseum in ieder geval tot 1 september gesloten.

Het is van belang om tijdens de route de richtlijnen van het RIVM na te leven. Hierbij moet rekening worden gehouden met 1,5 meter afstand en dient drukte worden vermeden.

De routebundel is gratis verkrijgbaar bij de drie VVV kantoren in gemeente Aalten.

