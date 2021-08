Spektakel in eigen tuin – Natuur in beeld

Deel dit bericht













Als eind augustus het weer wisselvalliger wordt, de zon aanzienlijk vroeger onder gaat en de eerste broedvogels alweer richting het zuiden vertrekken, merk je dat het najaar langzaam in aantocht is. Voor veel mensen is dit juist ook een periode om naar uit te kijken. De heide kleurt immers prachtig paars en de edelhertenbronst staat voor de deur. Een ander diertje krijgt veel minder aandacht, terwijl zijn acrobatische manoeuvres toch een lust voor het oog zijn. En dat zelfs in onze eigen tuin! Let maar eens op de eekhoorn.

Extra jongen

Eekhoorns kunnen twee keer per jaar paren: van december tot februari en in mei en juni. Als er in het najaar en in de winter veel voedsel aanwezig is, zijn de vrouwtjes aan het einde van de winter in goede conditie en paren ze vaak ook daadwerkelijk in beide perioden. Tijdens de paartijd achtervolgt een mannetje het vrouwtje door de bomen waarbij ze snel rondom de boomstam rennen en van tak tot tak springen. Een fantastisch schouwspel! Na ongeveer 40 dagen worden de jongen geboren. Ze zijn dan kaal, hun oogjes zitten nog dicht en liggen weerloos in hun nest. De kans om eekhoorns te zien, neemt vanaf augustus vervolgens flink toe. De jonge eekhoorntjes van het tweede nest verkennen dan de buitenwereld. Bovendien is de naderende herfst de periode waarin eekhoorns een vetreserve aanleggen door extra veel te eten. Nog meer spektakel dus!

Eekhoorns zijn typische bosbewoners. Je vindt ze in alle natuurgebieden van Geldersch Landschap & Kasteelen. Ze weten onze tuinen vaak ook goed te vinden. Vooral in de groenere delen van dorpen en steden. Helaas wordt het leefgebied van eekhoorns de laatste jaren steeds verder verkleind en versnipperd, bijvoorbeeld door woningbouw. Maar ook als gevolg van de coronapandemie draaide de eekhoornopvang overuren doordat veel mensen thuis zaten en extra gingen snoeien of kappen. Hierbij sneuvelde niet zelden een nest met jonge eekhoorntjes.

Een handje helpen

Zou u ook graag eekhoorns in eigen tuin zien? Help ze dan een handje. Door speciale nestkasten in de bomen te plaatsen, kan het verlies aan nestplaatsen deels worden opgevangen. Probeer ook zoveel mogelijk bomen en grote struiken te laten staan. Ook kan het geen kwaad om met name in de herfst en winter de eekhoorns een beetje bij te voeren. Hiervoor zijn speciale voederbakjes met een klepje bedacht, die alleen door eekhoorns te openen zijn. Het is altijd weer een enorm leuk gezicht om zo’n acrobaatje via de bomen aan te zien komen en vervolgens naar nootjes te zien grabbelen! Hazel- of walnoten vallen doorgaans goed in de smaak!