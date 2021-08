Kermis Lichtenvoorde op alternatieve locatie

Deel dit bericht













LICHTENVOORDE – Het college van B en W van Oost Gelre heeft alles in het werk gesteld om in 2021 de kermis te organiseren. Dit is gelukt, zij het op een iets andere manier dan gebruikelijk. In verband met de huidige coronamaatregelen lukt dit niet op de gebruikelijke wijze in het centrum in samenwerking met de horeca.

Alternatieve locatie

Het Swite-terrein, waar voorgaande jaren de corsowagens werden opgesteld, is een goed alternatief. Het terrein is groot genoeg om de kermisattracties te plaatsen en het kan afgesloten worden. Hierdoor kan de kermis toch doorgaan! Wel moet 1,5 meter afstand worden gehouden door de bezoekers aan de kermis. Er mogen maximaal 1.000 mensen tegelijk op het terrein aanwezig zijn.

Openingstijden kermis

De openingstijden van de kermis zijn: zondag 12 september van 12.00 tot 24.00 uur, maandag 13 september en dinsdag 14 september van 10.00 tot 24.00 uur.

Op zondag van 12.00 tot 14.00 uur is de kermis prikkelarm. Dit betekent geen harde geluiden (muziek, spraak) en geen prijsjes die (harde) geluiden kunnen maken.

Horeca-evenement

De horecazaken (m.u.v. restaurants) zijn gesloten. Daarvoor in de plaats organiseert de Lichtenvoordse horeca zelf een evenement op de parkeerplaats bij de Hamalandhal op 11, 12 en 13 september. Hier komt een festivalterrein waar maximaal 750 mensen toegang krijgen met coronatoegangsbewijzen. De kaartverkoop start één dezer dagen.

Meer informatie hierover volgt nog. Op dinsdag 14 september is alle horeca geopend volgens de gebruikelijke bedrijfsvoering.