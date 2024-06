Spinazie bijna niet verkrijgbaar door extreem weer

LANDELIJK – Het extreme weer zorgt ervoor dat verse spinazie nauwelijks verkrijgbaar is in de winkel. Door de vele regen is de oogst van de bladgroente mislukt. Regen en slakkenoverlast hebben een grote impact op de oogst. De kwaliteit van de spinazie is zo slecht dat het niet te verkopen is; normaal is de spinazie steviger, maar nu is het net snot.

Ook biologische boerderijwinkels merken de problemen. Spinazie houdt niet van extreem weer. Het blad wordt geel en dat willen mensen niet kopen.

Het importeren van verse spinazie uit andere landen is geen snelle oplossing. Andere landen zijn er nu niet op ingesteld. Over vijf weken kan er weer voldoende spinazie zijn als het weer meewerkt. Maar de aanhoudende regen voorspelt een zomer vol problemen. Niet alleen spinazie, maar ook sla en broccoli hebben langer nodig. Niet alle telers hebben evenveel last van de regen. Degenen met zandgrond of een tunnelkas zijn beter af omdat daar de omstandigheden beter beheersbaar zijn.