Simon Mccarthy snelt naar winst in 1.45m Dekstation De Havikerwaard Prijs

VRAGENDER – Simon Mccarthy gold als late inschrijving met een voor hem nieuw paard als de wildcard in de Dekstation De Havikerwaard Prijs. De ambitieuze Ier had echter een missie en wist die met een razendsnelle, foutloze rit geheel te voltooien.

Simon Mccarthy vormt nog maar recent een combinatie met Narcotique v/h Dingenshof en heeft nu al de eerste overwinning met de elfjarige merrie op zak. “Ik wilde natuurlijk een gooi doen naar de winst, maar toen zag ik Richard Vogel en Sophie die korte draai maken voor de watersprong. Dat durfde ik niet aan en ik zag de overwinning al in rook opgaan. Narcotique voelde de eerste drie sprongen zo fijn aan, dat ik toch besloot ervoor te gaan. Ze is van nature een supersnel en voorzichtig paard. Het rondje voelde goed en mijn tijd bleek genoeg voor de winst!”

Een gunst

De Ierse ruiter vertelt zijn thuisbasis in New York en Wellington te hebben en heeft met zijn twee paarden dus een behoorlijke reis moeten maken naar Vragender. “Ik werd geselecteerd voor de Nations Cup in Drammen. Die had ik nog nooit gereden, dus ik besloot twee paarden over te vliegen. Het tweede paard dat ik bij me heb is Gotcha. Gotcha komt morgenavond in het 1.50m aan start en hopelijk ook zondag in de 1.55m Grote Prijs van Outdoor Gelderland.” Simon Mccarthy verklapt druk te voelen een goede prestatie neer te zetten dit weekend “Eerlijk gezegd was ik heel laat met inschrijven dus ik heb veel vrienden om een gunst moeten vragen. Gelukkig kreeg ik de kans en daarom wil ik hier echt mijn stempel drukken. Je kunt natuurlijk niet al die mensen vragen je te helpen en vervolgens niet je best doen. Zo ga ik ook de rest van het weekend in. Je kunt ze niet allemaal winnen, als je de eerste al niet wint”, grijnst Simon Mccarthy.

Nieberg tweede, Lars Kuster derde

De Duitse ruiter Gerrit Nieberg volgde op ruim een seconde afstand met zijn vijftienjarige merrie Jolie vh Molenhof. Lars Kuster wist wederom een hoge klassering te behalen op Outdoor Gelderland. Ditmaal pakte hij de derde plek met de twaalfjarige merrie Heaven of Romance.

Vrijdag vervolgt Outdoor Gelderland met allereerst de 1.40m Hotel de Lindeboom Prijs. Aan het einde van de ochtend wordt de eerste Stoeterij Sterrehof Troffee verreden. Dan komen de deelnemers in de klasse 1.20m in de baan. In de middag is het tijd voor de 1.45m Manestream Medium Tour en de 1.50m Paardenkliniek de Watermolen Prijs. De dag wordt afgesloten met de Stoeterij Sterrehof Trofee klasse 1.30m.

