Zege voor Bas Moerings en elektrische Kivinia in 1.50m Paardenkliniek de Watermolen Prijs

VRAGENDER – De Paardenkliniek de Watermolen Prijs kende een startlijst om van te watertanden. Topruiters uit binnen- en buitenland zorgden voor prachtige sport in de driesterren ranking proef over 1.50m. Bas Moerings en zijn negenjarige merrie Kivinia zetten een overslaanbare barragerit neer.

Maikel van der Vleuten en Lars Kuster lieten het voltallige podium oranje kleuren. Een lijstje indrukwekkende namen betrad vrijdagavond de piste voor de 1.50m ranking proef. Het hoge niveau werd benadrukt door de achttien foutloze basisomlopen. Niemand kon echter tippen aan de tijd van Bas Moerings en door de familie Moerings zelfgefokte merrie Kivinia. “Kivinia is enorm competitief. Ze is snel, voorzichtig en elektrisch. Alles wat ik nodig heb. Morgen krijgt ze een dag rust en zondag maakt ze haar Grote Prijs-debuut. Ze heeft geen ijzers dus wedstrijden op zandbodems passen haar het best. Vorig jaar hebben we ook fijn gereden op Outdoor Gelderland. Het is een mooie wedstrijd om haar weer een tandje hoger te laten lopen”, vertelt Bas Moerings.

Nederlandse ruiters maken vuist

Maikel van der Vleuten verwees Lars Kuster met een honderdste van een seconde naar de derde plaats. Van der Vleuten heeft in Vragender zijn dertienjarige merrie Dywis HH meegebracht. Lars Kuster, bezig aan een zeer sterk concours in Vragender, noteerde opnieuw een goed resultaat met Idylle of Romance. De Nederlandse ruiters maakten deze rubriek een vuist richting hun internationale concurrenten. Duitser Christian Kukuk was met Nice van ’t Zorgvliet de enige die zich in de top zeven kon mengen. Jeroen Dubbeldam bezette op Trezeguet de vijfde plek, vóór Hessel Hoekstra met Comthago VDL en Frank Schuttert op Luckey SR Z. Marcus Ehning stuurde Flower Girl naar de achtste plek en bleef zo Annelies Vorsselmans op Ubrisco voor. De snelste vierfouter van de barrage was Sophie Hinners. Op Vittorio 8 stelde zij nipt een top-10 klassering veilig.

Duitse amazones hebben de overhand in 3* 1.45m Manestream Prijs

De Manestream Prijs viel in handen van Duitse amazone Jörne Sprehe. Landgenoot Sophie Hinners zat haar dicht op de hielen, net als Eric ten Cate die met de derde plaats de beste Nederlander van de rubriek was. De top drie van de 3* 1.45m Medium Tour finishte binnen een marge van nog geen halve seconde van elkaar. Jörne Sprehe draaide de twaalfjarige Hickstead White als snelste foutloos door de tweede fase van het parcours. De Duitse amazone vertelt dat ze dit haar paard heel gemakkelijk afging: “Hoe het voelde? Moeiteloos!

Hickstead White sprong heel fijn en ik wilde gewoon een goed rondje rijden. Ik had helemaal niet door dat ik zo snel was. Heel leuk. Ik ben ook blij dat ik hier mag rijden. Het is mijn laatste tussenstop voordat ik met deze paarden in Aken aan start kom.”

Isabelle van Bommel grijpt kans in Stoeterij Sterrehof Troffee

De vrijdagavond werd afgesloten met de Stoeterij Sterrehof Trofee klasse 1.30m. Drie combinaties plaatsten zich voor de barrage. Isabelle van Bommel ging in haar tweede rit voluit en stond bijna drie seconden los van de rest van het deelnemersveld. De amazone, die samen met haar man Jurre van Bommel Stoeterij Brennerhoeve runt, is dan ook lovend over haar merrie: “Ik rook mijn kans! Mijn paard kan kort draaien en hard galopperen zonder vlak te worden op de sprong. Het plan voor de barrage lag klaar en direct na de eerste hindernis voelde ik dat het goed zat. Winnen op zo’n mooi concours is simpelweg genieten. Geronada B heeft zo’n groot hart, ze is een fantastische merrie. Ze is gefokt door mijn schoonvader en dat maakt het voor onze familie extra speciaal. Mijn schoonvader wilde enorm graag komen kijken, maar is vanwege zijn ziekte daartoe helaas niet in staat. Hij heeft uiteraard alles gevolgd via Horse & Country TV. Des te mooier dat we met de overwinning thuiskomen.”

Guillermo Carballai Gutiérrez plaatste zich als tweede met de achtjarige Loveliness. Net als de winnaar een dochter van de hengst Eldorado v/d Zeshoek. Micky Morssinkhof wist onder toeziend oog van thuispubliek de derde podiumplek op te eisen met de negenjarige Karelian Nienke van Roekel zet Stoeterij Sterrehof klasse 1.20m naar haar hand.

De ontknoping van de Stoeterij Sterrehof Trofee klasse 1.20m vond al eerder op de dag plaats. Nienke van Roekel nam de trofee in ontvangst. De amazone vertelt dat haar zesjarige ruin Noadermus PP zich als een vis in het water voelt in de internationale piste van Outdoor Gelderland. “Noadermus PP heeft heel veel galop, maar vindt wenden nog lastig. Dat gaat de laatste tijd wel steeds beter. Deze grote ring is perfect voor hem, hier komt zijn galop echt tot zijn recht. Het is natuurlijk heel gaaf om op zo’n groot evenement te mogen rijden en nog eens extra leuk als je dan wint. Hopelijk komen Noadermus PP en ik volgend jaar aan start in de internationale rubrieken van Outdoor Gelderland. We hebben in ieder geval een goede voorbereiding zo!”

Slechts twee combinaties wisten een dubbele nulronde neer te zetten in de 1.20m proef. Naast de winnares was dit Charissa van der Poel met de twaalfjarige ruin Bad Boy. Lotte Borgers was pijlsnel in de barrage, maar moest een balk incasseren op Lavender Blue. De combinatie werd zo verwezen naar plek drie.