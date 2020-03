Bökkers stopt in huidige bezetting

Bandleden Sallandse rockband kiezen na tour 2020 hun eigen weg

Na 9 jaar komt een einde aan de huidige bezetting van de Sallandse dialectrock formatie Bökkers. Verschillen in muzikale inzichten hebben de vier bandleden doen besluiten om eind 2020 ieder hun eigen weg te gaan. Slaggitarist/zanger Erik Neimeijer: “Het wordt gewoon tijd voor wat nieuws”.

‘Best Of Tour’

De laatste tour van het viertal zal starten op 14 maart in het Overijsselse Loo – Bathmen. Dit zal een ‘Best Of Tour’ zijn van alle 7 albums die de band de afgelopen jaren uitbracht. Het laatste optreden is nog niet exact bekend, maar zal waarschijnlijk eind januari 2021 plaatsvinden. Deze tour zal in ieder geval de laatste kans zijn voor de fans om de band in deze vorm te bewonderen.

Na 20 singles, 7 albums en meer dan 1000 optredens komt er een einde aan een bezetting die zich in een aantal jaren ontwikkelde tot één van de succesvolste Nederlandse rockbands van de laatste jaren. Bökkersfan van het eerste uur en voorzitter van de fanclub Mark Timmer: “Dit had ik niet zien aankomen! Ik vind het echt verschrikkelijk jammer, maar ik weet dat alle vier de bandleden afzonderlijk ook veel in hun mars hebben. Ik ben erg benieuwd waar ze alle vier mee op de proppen gaan komen na deze laatste tour!” Wellicht kunnen de fans zich troosten met de woorden van frontman Hendrik Jan Bökkers: “Ik ga volgend jaar nog wel wat shows doen, maar ik ga er deze tour nog even rustig over nadenken hoe dit eruit gaat zien. Net zoals de andere bandleden dat gaan doen”.