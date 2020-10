Eenzaamheid onder ouderen komt veel voor. Het is niet alleen een naar gevoel, maar het kan ook gezondheidsproblemen veroorzaken. Mensen met een klein sociaal netwerk lopen extra risico. Een manier om de eenzaamheid te doorbreken, is om andere mensen te ontmoeten en zo je netwerk te vergroten.

Mijn naam is Loretta Zieverink, 22 jaar oud en ik wil voorkomen dat ouderen zich eenzaam voelen. Daarom ben ik begonnen met Trefpoint: samen tegen eenzaamheid!

Met Trefpoint breng ik 60-plussers actief met elkaar in contact. Mensen om eens mee te kaarten, te wandelen of iets anders leuks mee te doen. Contact dat kan uitgroeien tot mooie vriendschappen.

Het werkt simpel. Je wordt samen met andere deelnemers in een whatsappgroep geplaatst (4-6 personen). In deze groepsapp kun je samen een activiteit organiseren en elkaar leren kennen. Activiteiten kunnen eenvoudig zijn, zoals: samen koffiedrinken, elkaar bellen, handwerken, koken, naar de markt gaan, etc. Na een maand worden alle deelnemers in andere groepen geplaatst, zodat je weer met andere mensen in contact komt. Klikt het met iemand? Wissel nummers uit en onderhoud zelf het contact. Ondertussen kun je blijven meedoen met Trefpoint om zo nog meer contacten op te bouwen. Maak je geen gebruik van whatsapp? Geen probleem! Dan ontvang je maandelijks een lijst met namen en nummers. Voor een maandelijks bedrag van: € 5,-

Ik kijk er naar uit om te zien dat mensen meer met elkaar in contact komen. Bovendien wil ik zelf ook activiteiten organiseren om in beeld te blijven. En omdat ik het gewoon leuk vind om te doen.

Wil je meer weten, dan kun je altijd bellen, appen, en/of mailen. Trefpoint@outlook.com of 06-38001084.