Vitens-klanten besparen drinkwater

Afgelopen zomer heeft Vitens, samen met gemeenten en provincies in haar verzorgingsgebied, een regionale campagne uitgerold: Wijs met Drinkwater. Met de zomercampagne wilden we mensen bewuster maken van het gebruik van drinkwater. Zeker wanneer toenemende droogte door klimaatveranderingen samenvalt met hoge zomerse temperaturen. Drinkwater is niet zo vanzelfsprekend meer als we eerder dachten. De droogte van de afgelopen maanden zette de beschikbaarheid op extreem warme dagen onder druk.

Onderzoek

Vitens heeft onderzocht of klanten de campagne of andere nieuws- en sociale media berichten, waarin gevraagd wordt om minder drinkwater te gebruiken, hebben gezien. Er hebben 2556 klanten meegedaan aan het onderzoek, waarvan 1802 (=71%) klanten aangeven die berichten te hebben gezien/gelezen. Driekwart van de respondenten (74%) is op radio of televisie over de oproep geïnformeerd, 45% via een nieuwssite of de krant.

Bijna iedereen is drinkwater gaan besparen

Meer dan 93% van de ondervraagde klanten die de berichten hebben gelezen zijn daadwerkelijk in actie gekomen om minder drinkwater te gebruiken.

Van de klanten die maatregelen hebben genomen, is de meest genoemde maatregel “Ik heb korter gedoucht dan normaal”. 61% heeft dit genoemd. Ook hebben veel klanten het watergebruik voor de tuin aangepast. Ze hebben de tuin minder vaak of niet gesproeid (43,5%), de tuin niet gesproeid met drinkwater (29,1%), de tuin alleen gesproeid na zonsondergang (27,7%). Meer dan 30% zegt de auto niet gewassen te hebben waar ze dat wel van plan waren. Tenslotte geeft 23,5% aan dat ze het opzetzwembad niet gevuld hebben of het water van het zwembad te hebben gezuiverd (5,7%).

Vitens is meer dan tevreden over de resultaten. We blijven ons inzetten om het bewustzijn over spaarzaam en duurzaam drinkwaterverbruik het gehele jaar door te vergroten.

