Wanneer heb je een VOG nodig? Een handig overzicht

Je bent aan het solliciteren of je overweegt om een nieuwe carrièrestap te zetten, en plotseling komt het begrip ‘VOG’ voorbij. Dit roept vaak de vraag op: wanneer heb je eigenlijk een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) nodig? En wat houdt zo’n verklaring precies in?

Wat is een VOG?

Een VOG is een document dat bevestigt dat jouw gedrag in het verleden geen bezwaar vormt voor het uitoefenen van een bepaalde taak of functie. Dit wordt uitgegeven door het Ministerie van Justitie en Veiligheid en is gebaseerd op een onderzoek naar je justitiële verleden. Het is een manier voor werkgevers om zekerheid te krijgen over je integriteit, afhankelijk van het soort werk dat je gaat doen. De wachttijden bij de overheid zijn echter vaak lang, en om die reden kan een commerciële VOG ook een optie zijn. Deze verklaringen, bijvoorbeeld van VOG Loket, zijn volledig erkend, maar zijn een stuk sneller afgerond.

De zorgsector

Als er één sector is waar een VOG vaak verplicht is, dan is het wel de zorg. Of je nu als verpleegkundige, arts, of als vrijwilliger bij een zorginstelling werkt, de kans is groot dat een VOG aanvragen nodig is. Dit heeft voornamelijk te maken met de kwetsbaarheid van de mensen waarmee je werkt. Werkgevers willen zeker weten dat je in het verleden niet in aanraking bent gekomen met justitie op een manier die relevant is voor je werkzaamheden.

Werken met kinderen

Naast de zorg is ook het werken met kinderen een domein waar een VOG veelal verplicht is. Denk hierbij aan leraren, kinderopvangmedewerkers en zelfs sporttrainers. De reden is vergelijkbaar met die in de zorgsector: het gaat om een kwetsbare groep waar extra zorgvuldigheid geboden is.

Andere sectoren en situaties

Een VOG is niet alleen voorbehouden aan beroepen in de zorg of het onderwijs. In sommige gevallen is het ook nodig voor banen in de financiële sector, bij de overheid, of zelfs als je als zelfstandige aan de slag gaat. Daarnaast kan het nodig zijn voor het verkrijgen van een visum of als je een eigen bedrijf wilt starten. Kortom, het spectrum is breder dan je in eerste instantie misschien zou denken.

Een overzicht van situaties waarin een VOG vaak vereist is

Werken in de zorgsector (verpleegkundigen, artsen, vrijwilligers)

Beroepen in het onderwijs (leraren, onderwijsassistenten)

Werken met kinderen buiten het onderwijs (kinderopvang, sporttrainers)

Banen in de financiële sector (accountants, financieel adviseurs)

Werkzaamheden bij de overheid (ambtenaren, politieke functies)

Als zelfstandige aan de slag gaan (afhankelijk van de branche)

Bij het starten van een eigen bedrijf

Voor het verkrijgen van een visum voor bepaalde landen

Wanneer heb je nu een VOG nodig? Het antwoord varieert afhankelijk van de sector waarin je werkt en het type werkzaamheden dat je uitvoert. Terwijl sommige sectoren zoals de zorg en het onderwijs strikte regels hebben, kunnen er in andere sectoren meer specifieke eisen gelden. In elk geval is het een manier om werkgevers zekerheid te bieden over je verleden in relatie tot de taken die je zult uitvoeren. Het is altijd goed om je van tevoren te verdiepen in de eisen die gelden voor jouw specifieke situatie. Zo kom je niet voor verrassingen te staan en kun je met een gerust hart de volgende stap in je carrière zetten.

