Minister Hugo de Jonge opent geWOONhout fabriek in Wehl

WEHL – Maandag 18 september is de nieuwe assemblagefabriek van geWOONhout in Wehl officieel geopend door Minister Hugo de Jonge. Deze fabriek zal bijdragen aan de productie van circulaire houten modules voor toekomstige woningbouw.

De fabriek, gelegen in de gemeente Doetinchem, introduceert een geïndustrialiseerde productielijn die is afgestemd op actuele marktvragen. Tijdens de opening kregen genodigden de kans om het productieproces te bekijken en namen deel aan een mini symposium over de kansen van houtbouw.

De inzet van geWOONhout is om met deze nieuwe faciliteit duurzame en innovatieve woningoplossingen te bieden. Minister Hugo de Jonge benadrukte in zijn toespraak het belang van houtbouw in de huidige bouwsector.

