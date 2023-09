Wanneer krijgt Zutphen eindelijk glasvezel?

Steeds meer steden in Nederland investeren in het glasvezelnetwerk. Het glasvezelnetwerk wordt daardoor steeds uitgebreider, zodat in de toekomst vrijwel iedereen kan genieten van supersnel internet. Ook in Zutphen liggen er plannen op tafel om hier glasvezel aan te leggen, maar nog steeds niet iedere wijk is voorzien van de snelle internetverbinding. Hieronder vertellen we je meer over de stand van zaken omtrent glasvezel in Zutphen.

Glasvezel in Zutphen

De gemeente Zutphen heeft al geruime tijd plannen om glasvezel aan te leggen. In augustus 2022 zijn deze plannen tot stand gekomen en dat was het moment waarop de aanleg van het glasvezelnetwerk is begonnen. De verwachting was dat de werkzaamheden rond september 2023 klaar zouden zijn, zodat de inwoners van Zutphen vanaf dat moment zouden zijn aangesloten.

Op het moment van schrijven zijn nog niet alle werkzaamheden voltooid. In een aantal wijken van Zutphen kunnen mensen al wél internetten via glasvezel, maar in andere wijken wachten de inwoners nog steeds op een aansluiting. Het is dus nog niet duidelijk wanneer Zutphen volledig is aangesloten. Wel kun je achterhalen of er al glasvezel in jouw wijk is aangelegd. Dit kun je eenvoudig doen door een glasvezel check uit te voeren. Je kunt dan meteen alle aanbieders vergelijken die beschikbaar zijn op je adres.

Wel of niet kiezen voor glasvezel in Zutphen?

Weet je al of je bent aangesloten op het glasvezelnetwerk, dan kun je ervoor kiezen om over te stappen naar een glasvezelabonnement. Twijfel je of je wilt overstappen? Hieronder vind je de voordelen van glasvezel, zodat je een betere keuze kunt maken.

De voordelen van glasvezel

Glasvezel is, zoals je misschien al weet, de snelste internetverbinding. Zo is de up- en downloadsnelheid bij glasvezel gelijk. Dat is erg prettig als je vaak op het internet zit voor bijvoorbeeld je werk, maar ook als je lekker ongestoord wil gamen of jouw favoriete film wil streamen.

Daarnaast is glasvezelinternet erg betrouwbaar. Zo heb je geen last van storingen en haperingen. Met een videocall vanuit huis, hoef je dus niet bang te zijn dat jouw verbinding wegvalt.

Als er in de wijk glasvezel wordt aangelegd, dan kun je ervoor kiezen om de glasvezelverbinding in jouw huis aan te laten leggen. Je kunt je hiervoor aanmelden, en vaak is dit gratis, mits je er op tijd bij bent. Achteraf kunnen er kosten aan verbonden zijn, dus geef op tijd toestemming.

Belangrijk om rekening mee te houden

Overstappen naar een glasvezelprovider is niet al te ingewikkeld. Het belangrijkste is om een je oude abonnement op te zeggen om extra kosten te vermijden. De Overstapservice, die de meeste providers aanbieden, maken dat proces nog makkelijker. Dan zal je nieuwe provider ervoor zorgen dat je oude abonnement op tijd wordt beëindigd.

Het vergelijken van verschillende providers helpt je de beste deal te vinden. Als je een passend internetabonnement hebt gevonden dat glasvezel ondersteunt, dan kun je naadloos overstappen.

