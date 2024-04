Ontdekfestival Mañana Mañana vult programma aan met JOHAN, Tripkip en Ballet voor beginners

Ontdek het verleden van Groenlo Duik in een rijke verzameling van meer dan 8.000 foto’s en films. Elke dag wordt een nieuwe oude foto toegevoegd. Deel jouw herinneringen bij elke foto! Bekijk de collectie

LAREN(Gld) – Het meest relaxte festival van Nederland kondigt vandaag wederom 16 artiesten op haar programmalijst aan. Deze zesde nieuwe-namenreeks belooft weer veel bijzonders: van theatrale orgelhits tot gedichten op maat.

Mañana Mañana presenteert: indiepowerpopband JOHAN, alternatieve bluesrockbeesten Boogie Beasts, plaatjeskanon DJ Draaicula, singer-songwriter MICHA, tributeband Smoorverliefd op Doe Maar en de workshop Ballet voor beginners. Maar wacht, er is meer: de eigentijdse reggae van General Jabbah, 45-toerensingletjes van Vinyl Forty-Five, bassdriven dance music van Harmonic Waves Soundsystem, humor met Beter Raven-keurmerk van Tripkip, een grenzeloze afterparty met FLIKKER, poëtische indiefolk van Roofman, theatrale orgelhits van Boodschappers van het Algemene nut, het rariteitenkabinet van Hydra Theater, gedichten op maat van De Escribano én guerilla brass van De Baron.

Onontdekte pareltjes

Ook deze lading nieuwe acts past bij de formule van Mañana Mañana: geen grote gevestigde namen van wereldformaat, maar wel onontdekte pareltjes van bijna elk genre, waarbij je als bezoeker zomaar getuige kan zijn van de geboorte van een topartiest. Zo waren eerder een nog onbekende Son Mieux, Navarone en Dawn Brothers in het begin van hun carrière te bewonderen op de podia van Mañana Mañana. Deze editie kunnen muzikale schatzoekers hun oren richten op onder andere de intergalactische reggae van General Jabbah en de hemeltergend gelaagde indiefolk van Roofman. Later op de dag zorgen de theatrale orgelhits van De Boodschappers van het Algemene Nut en de beats van flamboyant kippenkwartet Tripkip voor een even feestelijke als hallucinante avond.

Unieke ervaringen

Voor avonturiers die op zoek zijn naar bijzondere ervaringen tipt de organisatie De Escribano: een dichter die eerst met jou als bezoeker in gesprek gaat en daarna razendsnel een indringend gedicht voor je typt op een vintage typemachine. Ook bij de cursus Ballet voor beginners door het gerenommeerde gezelschap Introdans maak je als bezoeker gegarandeerd iets unieks mee.

Over Mañana Mañana

Bandjes kijken middenin het bos, genieten van straattheater in een feeërieke Franse kasteeltuin en ’s avonds samen jammen bij een groot kampvuur: dat is Mañana Mañana, één van de meest sfeervolle festivals die je deze zomer kunt bezoeken. Van 13-16 juni 2024 verzamelen duizenden nieuwsgierige levensgenieters zich weer op de kasteelweides van Landgoed Oolde in Laren (Gld.). Tickets zijn nog verkrijgbaar via de website.

Al eerder werden de volgende muziek- en theateracts aangekondigd: Stephanie Struijk, Rheintraum, Politie Warnsveld, Druiprek, High Fade (SCT), Smudged, Gimme Gimme Gimme, INDUS (CO), NAFT (BE), VinylFeestje, Rens, Jaïr & Ome Uncle, RRRAGS, The Tommyrots, Björn van der Doelen, BOAZ, Habla de Mí en Presente, The Vonks, The Porch People, BOSKAT (BE), Jahroen Lightning, Kanaan (NO), Teatro Metamorfoso, Morna het meisje in de vissenkom, Subterranean Street Society, Olaf Putker & the Scenic Sound, Reverse Cowgirls, Subfiction, The Stone Souls, Papaformigas, Hilltop Howlers, NYVE, New Orleans piano – Roel Spanjers, Daniël Tomás, Mazey Haze, Poëzie Karaoke, Ruben Hein, The Shivas (US), Hardslag, The Sha-La-Lees (BE/NL), Dan Wilson (UK), Starfish, Zuster Zonnebloem, Aerobic Funk, Femme Fugazi, Jones and Barnard (UK), Poëzie Centrale, The Grand East, Marlon Pichel, Barto (BE), Leif de Leeuw Band, The Mocks, Kaboutertje Putlucht, Tabanka (CV), Prize Collect, A Murder in Mississippi, JesperJesper, Astronaut, Cocobolo en Hirondelles – Crèpe de la Bête.

www.mananamanana.eu