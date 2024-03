Seizoensopening huis en tuin Verwolde

LAREN(Gld) – Huis Verwolde opent haar huis en tuin voor het seizoen 2024 op zaterdag 30 maart. Dit valt samen met de paasdagen én de nationale Museumweek van 30 maart tot 5 april. Een mooiere start van het seizoen kunnen we ons niet wensen! Kinderen gaan het hele paasweekend speuren naar eieren en er is een speciale museumweekactie. Zo wordt een bezoek aan Verwolde wel heel aantrekkelijk.

Gratis museumbezoek

Tijdens de Museumweek mag je met een geleende Museumkaart musea bezoeken. Huis Verwolde is geopend op zaterdag 30 en zondag 31 maart, maandag 1, woensdag 3 en donderdag 4 april. Bezoekers die met een (geleende) Museumkaart komen krijgen er van het huis een gratis kopje koffie of thee bij. Dit zijn de voorwaarden:

Wij kijken deze week niet naar de foto op de kaart.

Bezoekers komen met een originele Museumkaart, geen kopie of foto.

Er mag per kaart 1 bezoeker naar binnen. De bezoeker komt dus in plaats van de kaarthouder.

Paasspeurtocht

De paasspeurtocht is een zoektocht door de tuin waarbij de oplossing leidt tot een verrassing! Deze speurtocht is alleen verkrijgbaar op zaterdag 30, zondag 31 maart en maandag 1 april. In de winkel in het onderhuis is deze te koop voor € 2,50 per speurder. Maak de paasbeleving helemaal compleet door na te genieten op het terras of in de theeschenkerij met een speciale actie voor kinderen; paaskoek en ranja voor € 2,00.

Open seizoen

Huis Verwolde en tuin zijn jaarrond geopend op zondag en van 30 maart t/m 31 oktober op zaterdag, zondag, woensdag en donderdag van 11:00 – 16:00 uur.

Entree: volwassenen € 13,50 kinderen € 5,00. Museumkaarthouders en Donateurs gratis. Meerdere rondleidingen op een dag en ná 14:00 uur vrije rondgang. Ook zonder bezoek aan het huis genieten bezoekers op het terras of in de theeschenkerij van koffie, thee en iets lekkers. De museumwinkel in het onderhuis is vrij toegankelijk.

Meer informatie: www.glk.nl/verwolde

