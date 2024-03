Expositie keramiek van Denise Prinsen: waar het ambacht de natuur ontmoet

NEEDE – Vanaf woensdag 13 maart tot en met woensdag 8 mei exposeert Denise Prinsen-Orriëns haar keramische kunstwerken in het ontmoetingscentrum Het Filter op Natuurpark Kronenkamp in Neede.

De natuur in al haar verscheidenheid is een belangrijke inspiratiebron voor Denise. Vormen, kleuren en structuren vertaalt zij naar porselein en aardewerk. Bloemen, bladeren, takken.…..Moeder Natuur is een oneindige bron die de creativiteit van deze keramiste voortdurend aanwakkert en prikkelt.

Meer weten over wat haar inspireert en hoe haar creaties tot stand komen? Kom dan zondag 24 maart tussen 11.00 en 15.00 uur naar Het Filter waar Denise een en ander vertelt en demonstreert tijdens de open dag ‘Beleef toeristisch Berkelland’

Deze expositie is elke woensdag en vrijdag van 13.30 tot 16.30 uur te bewonderen in Het Filter op het Natuurpark Kronenkamp, Kronenkamp 14 in Neede. Tevens kunnen enkele kunstwerken voor aankoop worden gereserveerd door middel van een intekenlijst. Vrijdagmiddag 10 mei om 14.00 uur is de verkoop

Vanaf woensdag 15 mei tot en met woensdag 26 juni 2024 exposeert Claudy Cellier schilderijen in neo-impressionistische stijl.

