Huis Landfort gaat nog mooier een nieuw seizoen in

MEGCHELEN – Vanaf Goede Vrijdag, 29 maart 2024, opent Huis Landfort opnieuw haar deuren voor een nieuw seizoen. Het team en de vrijwilligers van Stichting Erfgoed Landfort staan vanaf die dag klaar om zowel individuele bezoekers als groepen te verwelkomen. Nu de lente dit jaar vroeg is ingetreden, valt er in het park en de moestuin al veel te ontdekken.

Verruimde Openstellingstijden

Een nieuwigheid dit jaar is de openstelling van Huis Landfort op zowel vrijdag als zaterdag. Op vrijdag is het landhuis geopend van 10.00 tot 16.00 uur en op zaterdag van 12.00 tot 16.00 uur. Bezoekers kunnen op beide dagen deelnemen aan een rondleiding door het prachtig ingerichte landhuis, waarbij het aanbevolen wordt om vooraf via de website een tijdstip te reserveren. Vanaf het nieuwe seizoen wordt er elke week een Duitstalige rondleiding aangeboden, iedere zaterdag om 14.00 uur. Het aanbod in de koffiehoek, gelegen in de Oude Kas op het huiseiland, is uitgebreid met onder meer huisgemaakte soepen en gebak.

Een Nog Mooier Park en Moestuin

Dankzij de natte maar zachte winter kon het tuinteam actief blijven in zowel het park als de moestuin. Diverse bloemperken zijn opnieuw beplant en achter het landhuis zijn duizend kleurrijke rozenstruiken geplant. Ontelbare ramblers (klimrozen), magnolia’s, Japanse sierkersen en stinzenplanten toveren het park om tot een ware bloemenpracht. Ook in de moestuin zijn de eerste vaste planten aangebracht en is een nieuwe bessenkooi geïnstalleerd. In de boomgaard zijn nieuwe fruitsoorten aangeplant, waaronder de appelsoort ‘De Gendringse Kroon’.

Aanwinsten in het Landhuis

De collectie binnen het landhuis is verrijkt met nieuwe aanwinsten, verkregen door aankoop of in bruikleen. Een uiterst bijzonder Japans Imari-servies van Amsterdamse herkomst is in bruikleen genomen. De schilderijencollectie is uitgebreid met enkele zeer opvallende werken, een prachtige verzameling 19de-eeuwse prenten van Hermannus Numan is toegevoegd, en er zijn tal van bijzondere voorwerpen en keramiek verworven.

Evenementen

Naast de reguliere openstelling op vrijdag en zaterdag, is er gestart met een evenementenprogramma vol concerten, lezingen, open tuindagen en culinaire activiteiten. Meer informatie hierover en over het boeken van rondleidingen vindt u op www.erfgoedlandfort.nl. De website is beschikbaar in zowel Nederlands als Duits.

Bron(nen) & Afbeelding(en)