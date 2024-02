Van balkan ska tot poëziekaraoke: Mañana Mañana maakt weer een reeks nieuwe namen bekend

LAREN(Gld) – Cowrock trashgrass, balkan ska, neoklassiek en uptempo folk-grunge: Mañana Mañana is een achtbaanrit langs alle uithoeken van het muzikale landschap. Het intieme festival op Landgoed Oolde maakt voor de derde keer dit jaar een reeks nieuwe namen bekend en tikt daarmee zoals vanouds een keur aan genres aan.

De argeloze bezoeker zou er bijna keuzestress van krijgen. Wil je wegdromen bij indie-zangeres Mazey Haze of modern klassiek pianist Daniël Tomàs? Het eelt van je voeten dansen bij de balkan-ska-polka-klezmer- gypsypunk van Papaformigas of de trippy elektronica van Subfiction? De teugels van je tuinbroek eens flink aantrekken bij de ‘cowrock thrashgrass’ van Reverse Cowgirls? Of zelf de bühne op bij Poëzie Karaoke, een karaokebar waar het scherm geen Abba maar Slauerhoff toont? Organisator De Feestfabriek adviseert: laat het maar gewoon op je afkomen en laat je verrassen.

De volledige lijst artiesten die deze ronde wordt aangekondigd, is: Subterranean Street Society, Olaf Putker & the Scenic Sound, Reverse Cowgirls, Subfiction, Stone Souls, Papaformigas, Hilltop Howlers, NYVE, De New Orleans piano – Roel Spanjers, Daniël Tomás, Mazey Haze en Poëzie Karaoke. In maart volgt de volgende reeks.

Mañana Mañana vindt plaats van 13 tot en met 16 juni in Laren (Gld.). Met een kleurrijke mix van muziek, theater en natuur biedt dit alternatieve kleine zusje van de Zwarte Cross een gekke paradox tussen ‘veel te doen’ enerzijds en totale ongedwongenheid anderzijds, waar fijnproevers, flierefluiters, paradijsvogels en avonturiers zich thuis bij voelen. Via de website van het festival zijn tot 1 maart nog kaarten te koop met Super Early Bird korting, waarmee een dagkaart slechts € 27,50 kost.

www.mananamanana.eu