Grol verliest aansluiting met middenmoot

GROENLO – In de weken dat het moet gebeuren, laat Grol het er bij zitten. Vorige week een 5 – 1 nederlaag uit tegen nummer 7 Hulzense Boys, en op zaterdag 24 februari een 3 – 5 nederlaag thuis tegen nummer 8 Sparta Enschede.

Ging in Enschede de wedstrijd tegen Sparta E. nipt verloren en had Grol nog kans om een punt te halen, in Groenlo kwam Grol er eigenlijk niet aan te pas. Het scoreverloop doet anders vermoeden, maar Sparta E. was meer uitgebalanceerd, had meer controle in de wedstrijd, liet Grol niet in het spel komen, en maakte een aantal mooie doelpunten.

Trainer-coach Philip Agteres geeft al meerdere weken aan dat als er geen foutjes gemaakt worden achterin, een zege in het verschiet ligt. Maar in de 1e minuut van de wedstrijd was er al weer een fout. Een verkeerde terugspeelbal van Mart Willemsen, resulteerde in een schot van Sparta E. op de lat, waarna Grol vervolgens hands maakte. De penalty werd strak door Sam Hesselink binnen geschoten.

Maar nog geen twee minuten later kreeg Grol een kadootje, en was er een fout aan de andere kant. Een terugspeelbal werd compleet door keeper Quirijn Kiers gemist: 1 – 1. Een vreemd begin van deze wedstrijd. Maar ondanks deze gelijkmaker, kwam Grol er daarna toch niet aan te pas. Er was nog een mooie actie van Tiem Rots, maar zijn schot ging recht op de keeper af. Daarna was het vooral Sparta E. dat veel in balbezit was en Grol terugdrong op eigen helft. Als Grol al de bal had, werd er vroeg druk gezet door Sparta, en Grol kon zich daar niet onderuit voetballen. Na een half uur lijkt Sparta op voorsprong te komen via een kopbal uit een voorzet, maar de neutrale assistent vlagt gelukkig voor buitenspel. Grol werkte veel met lange ballen. Dit leverde slechts een paar kleine mogelijkheden op.

Wellicht kan Grol in de tweede helft nog de wedstrijd kantelen, maar ook nu ligt na twee minuten het tegendoelpunt er al in. De 43-jarige aanvoerder Daan Akkerman raakt hem van 25 meter lekker en de bal vliegt over Nick Oude Luttikhuis het doel in: 1 – 2. Daarna is het ook Sparta dat blijft aanvallen. Sparta schiet de bal nog onderkant lat. Het is dan ook uit het niets, als Grol in de 70e minuut de gelijkmaker aantekent. Tycho Riteco legt na een mooie actie op rechts de bal terug op Tiem Rots, die hem hard en hoog binnenschiet: 2 – 2. De supporters hopen nog op een verrassing, maar vijf minuten later is het al weer mis. Een voorzet kan bij de tweede paal vrij worden binnengetikt door de ingevallen Jorn Jonge Poerink: 2 – 3. En een paar minuten is het dan echt voorbij. Een te zachte terugspeelbal van Rico Lammerdink wordt door dezelfde Jorn Jonge Poerink knap verlengd tot doelpunt: 2 – 4.

Vlak voor tijd geeft Grol nog even gas. Het lijkt tevergeefs, maar in de 90e minuut werkt Rico Lammerdink uit een hoekschop bij de tweede paal de 3 – 4 binnen. Daarna volgen nog enkele spannende minuten. Maar ver in blessuretijd schiet Sparta via de paal de bevrijdende en toch wel verdiende 3 – 5 binnen. Wederom Jorn Jonge Poerink, die daarmee een hattrick scoort.

De conclusie van vandaag is dat Grol het zeer lastig krijgt om zich direkt veilig te spelen. Grol scoort makkelijk, maar krijgt ze nog makkelijker tegen. Dit zal echt moeten veranderen. Komende zaterdag speelt Grol uit bij RKZVC. Een kraker onderin de 1e klasse H.

