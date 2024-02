Nieuwe kas versterkt duurzame voedselproductie Noaberboeren

HAAKSBERGEN – De Noaberboeren zijn super blij met de tunnelkas die ze hebben geïnstalleerd. Hiermee investeren zij in een langer seizoen voor duurzame en gezonde voedselproductie, op fietsafstand tussen bodem en bord. Naast de 60 groenten die ze al teelden kunnen ze nu bijvoorbeeld ook tomaten verbouwen.

In het najaar hebben ze ook fruitbomen en bessenstruiken gepoot. En gaan ze de komende weken een -door de Rabobank gesponsord- systeem aanleggen om regenwater van de daken op te vangen voor irrigatie van hun gewassen.

Het areaal dat ze nu bewerken is hiermee toegenomen van twee naar drie komma drie hectare.

Kortom, ook in hun tweede groeiseizoen maken ze grote stappen om het assortiment voor hun leden te verbreden. Uiteraard zonder gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen en kunstmest.

Paul Schoenmaker, coördinator van de werkgroep Gebouwen en Techniek van Noaberboeren, is trots op de nieuwe stappen: ‘ De vereende krachten van onze leden samen stelt ons in staat de boerderij verder te ontwikkelen. En het goede nieuws is: we hebben nog plek voor nieuwe leden!

Noaberboeren nodigt geïnteresseerden uit om de nieuwe kas en boomgaard te komen bezichtigen. Zij geven rondleidingen op zaterdag 9 maart om 14.00 uur en op zondag 10 maart om 10.00 uur. Tijdens de rondleiding kunnen bezoekers de kas verkennen, kennismaken met de Noaberboeren en de eerste geplante groente en kruiden van 2024 bekijken.

Voor meer informatie www.noaberboeren.nl

Bron(nen) & Afbeelding(en)