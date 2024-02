Verwolde in maart uit winterslaap

LAREN(Gld) – Elk jaar wordt huis Verwolde klaargemaakt voor het nieuwe seizoen. Een uniek kijkje achter de schermen laat zien hoe dit verfijnde poetswerk gebeurt met uiterste precisie en toegewezen instrumenten. Alleen speciaal daarvoor opgeleide vrijwilligers mogen deze taken uitvoeren.

Bijzonder inventaris

Bezoekers krijgen een uniek kijkje achter de schermen. Je hoort en ziet wat er allemaal bij komt kijken zo’n inventaris te onderhouden en behouden voor de toekomst.

Op huis Verwolde was huishoudelijk personeel dagelijks in de weer. Nu zijn het speciaal hiervoor opgeleide housekeeping vrijwilligers die vertellen hoe zij het historische interieur onderhouden. Zij volgen de protocollen van de Engelse organisatie ‘National Trust’ die het onderhoud aan erfgoed interieur uitgebreid hebben gedocumenteerd. Het zilver wordt gepoetst, het koper en hout gewreven, kroonluchters afgestoft met voor elk materiaal een eigen stofdoek, kwast, zeem of borstel.

In deze exclusieve rondleiding in de maand maart, krijg je ook vertrekken te zien die normaal niet toegankelijk zijn. De rondleiding start na koffie of thee met iets lekkers in de theeschenkerij in het onderhuis.

Datum: dinsdag 5 en 12 maart, woensdag 20 en 27 maart.

Tijd: 10:00 uur.

Entree: volwassenen € 19,50. Museumkaarthouders en donateurs € 9,50.

Reserveren noodzakelijk via www.glk.nl/verwolde.

Beleef huis en tuin Verwolde ook op zondagen tijdens reguliere openstelling van 11:00 tot 16:00 uur. Meerdere rondleidingen en van 14.00 uur tot 16.00 uur vrije rondgang. Op zondag 3 maart is er ook de speciale rondleiding Grand-Tour, zie de activiteitenagenda op de website.

