Wordt lid van Noaberboeren en deel mee in de gezonde oogst

ACHTERHOEK – De coöperatieve boerderij Noaberboeren ligt tussen Eibergen, Neede en Haaksbergen in en heeft na het uitbundige eerste groeiseizoen de winter goed benut. Noaberboeren heeft een boomgaard aangelegd, een kas gebouwd en het areaal uitgebreid naar ruim 3 hectare. Ook gaan ze binnenkort de gewassen met regenwater irrigeren. Ze hebben nu 130 leden en twee zeer deskundige boeren. Het goede nieuws is dat ze nog plek hebben voor een aantal nieuwe leden!

Wilt u weten hoe u kunt deelnemen aan dit inspirerende project? Kom dan naar de informatieavonden in Eibergen en Neede. De avonden zijn op

26 maart in Eibergen bij Voshaar Outdoor, Winterwijkseweg 17

27 maart in het Natuurpark Kronenkamp, Kronenkamp 14 in Neede.

De inloop is beide avonden vanaf 19.00 uur en start om 19.30 uur.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met info@noaberboeren.nl

