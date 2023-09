Aan de slag met de VR-bril in BIEBlab

LICHTENVOORDE – Op donderdag 14 september om 15.00 uur kun je in het BIEBlab in een virtuele wereld stappen met behulp van een VR-bril. Het aanmelden gaat via de site (www.oostachterhoek.nl/bieblab) of in onze bibliotheken. De deelnamekosten bedragen € 2,50. De Bibliotheek Oost-Achterhoek organiseert BIEBlab speciaal voor kinderen uit groep 5 tot en met 8.

VR-bril: Maak en beleef je eigen 3D-wereld

Ervaar je zelfgemaakte 3D-wereld door een echte Virtual Reality bril! In deze workshop ontwerp jij je eigen wereld via een computerprogramma. Maak je een prachtige droomwereld of een interactief verhaal? Test het en bekijk het zelf!

Samenwerking Bibliotheek en ‘Culturije’

Twee keer per maand worden er in Ruurlo, Borculo/Eibergen en Lichtenvoorde activiteiten in het kader van BIEBlab georganiseerd. De ene keer verzorgt ‘Culturije’ het programma, de andere keer is de Bibliotheek Oost-Achterhoek verantwoordelijk voor de invulling van de dag.

