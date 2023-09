‘Berenbos’ de grote winnaar van het Bloemencorso Lichtenvoorde

LICHTENVOORDE – Met 5580 punten werd Berenbos van groep Geschud(t) vanmorgen uitgeroepen tot winnaar van het Lichtenvoordse Bloemencorso. Hun wagen kreeg de meeste punten van de vakjury. De Figuratieprijs ging naar Vedut Nogal voor hun wagen Maritiem en de publiekspijs ging naar Veur Mekare?! voor hun wagen Dekmantel. In een uitpuilende feesttent op het Switeterrein werden de prijzen uitgereikt.

Berenbos van groep Geschud(t) liet met 5580 punten groep Veur Mekare?! met Dekmantel (5070 punten) en Vedut Nogal met Maritiem (5010 punten) achter zich.

Het publiek langs de route en op het tentoonstellingsterrein gaf Dekmantel Veur Mekare?! de meeste punten, met Groep Hooiland (Clowns) als tweede en groep Teeuws (Sacramentsdag) op de derde plaats.

Een prachtig corso

Voorzitter Thijs Kroezen is tevreden over het verloop van de 94e editie van het bloemencorso. “Tijdens de afgelopen weken en dagen nam de corsokoorts alleen maar toe. We waren goed voorbereid op het warme weer. Niet alleen de wagenbouwers en de muziekkorpsen hebben daar goed op ingespeeld, maar gelukkig de bezoekers ook. Daardoor waren er nauwelijks problemen. Al onze inspanningen hebben geresulteerd in een geweldig corso waar we met zijn allen ongelooflijk trots op mogen zijn.”

Bloeiend spektakel

Het was wel even schrikken toen een stuk van de wagen van de groep Lansink-Bluiminck afbrak en ook het publiek raakte. Thijs Kroeze: “Dat is het laatste wat je wil als wagenbouwer. Het heeft hen heel veel gedaan. Ik kan me goed voorstellen dat ook het publiek geschrokken is. We zullen zeker nog proberen contact te krijgen met de bezoekers die geraakt zijn.”.

Desondanks genoot het publiek van de prachtige creaties, de muziek en de figuratie. “We mogen het met recht een bloeiend spektakel noemen. Het corso is weer helemaal los en dat zie je terug in de wagens, ook bij de CorsoKIDS. Dat belooft veel voor de toekomst.”



Uitslag 2023

Vervolgens werd Geschud(t) uitgeroepen tot de grote winnaar van het corso. Het oordeel van de vakjury was dat de wagen artistiek zeer knap gemaakt was. Met een subtiel en doeltreffend bladerdek en prachtige diepte door de inval van het zonlicht.

Uit handen van burgemeester Annette Bronsvoort ontving Veur Mekaare?! de Publieksprijs.

Uitslagen Bloemencorso Lichtenvoorde 2023 Grote Wagens Vakjuryprijs Plaats Punten Groep Titel 1 5580 Geschud(t) Berenbos 2 5070 Veur Mekare?! Dekmantel 3 5010 Vedut Nogal Maritiem 4 4890 Groep Hooiland Clowns 5 4800 Corsogroep Teeuws Sacramentsdag 6 4440 Lansink-Bluiminck Reptilia 7 4380 Harbers-Paul Slakroom 8 4200 Groep Marneth Zandstorm 9 4110 Boschkempers Fatto Con Amore 10 4080 Zieuwentseweg Witch Doctor 11 3990 Groep Rensing De Reiziger 12 3900 6Kamp Kopvoeters 13 3720 Kwintet Perfect Wave 14 3690 De Witte Brug Remote Controlled 15 3510 Groep van Ons De Pest 16 3450 Van Reedestraat Drive to Survive 17 3420 Corsoclub Boschlaan en …… ROEI!! 18 3270 Lummels Nuclear Figuratieprijs Plaats Groep Titel 1 Vedut Nogal Maritiem 2 Corsogroep Teeuws Sacramentsdag 3 Zieuwentseweg Witch Doctor 4 Groep van Ons De Pest 5 De Witte Brug Remote Controlled Publieksprijs Plaats Punten Groep Titel 1 284 Veur Mekare?! Dekmantel 2 220 Groep Hooiland Clowns 3 211 Corsogroep Teeuws Sacramentsdag 4 140 Lansink-Bluiminck Reptilia 5 123 Zieuwentseweg Witch Doctor 6 110 Vedut Nogal Maritiem 7 97 Geschud(t) Berenbos 8 64 Groep Rensing De Reiziger 9 58 Boschkempers Fatto Con Amore 10 54 Kwintet Perfect Wave 11 46 Groep Marneth Zandstorm 12 29 6Kamp Kopvoeters 13 25 Harbers-Paul Slakroom 14 17 De Witte Brug Remote Controlled 15 13 Groep van Ons De Pest 16 12 Lummels Nuclear 17 12 Corsoclub Boschlaan en …… ROEI!! 18 9 Van Reedestraat Drive To Survive CorsoKIDS Opstapklasse Plaats Punten Groep Titel 1 1550 Marle Berendsen Marle’s Bloemenkar 2 1410 Ole en Elin Pierik 8Baan 3 1250 De Buurtjes Summerparty 4 1035 Max, Mees en Tye Blikken en bloembak 5 1030 Siem Ik peddel er vandoor 6 BSO Humankind De Cupcakecup Kiezelklasse Plaats Punten Groep Titel 1 1410 Teeuws KIDS We zien ze vliegen 2 1380 Kletskoppen Hotdog 3 1340 De Schoppe KIDS Jammie Jammie 4 1130 Marneth Kids Parachutisten 5 1080 Groep Smiley Dinotijd 6 1060 LB Jeugd Minecraft Hagedis Keiklasse Plaats Punten Groep Titel 1 1500 Rensing KIDS Kevers 2 1370 Geschud(t) KIDS Bob en de Lollypop 3 1340 Kleintje Buurt Wentholtpark 4 1070 Kwintet KIDS Hai haai 5 1040 CorsoKIDS Zieuwentseweg Luchtballon 6 1015 Veur-MeKIDS Grof Geschut 7 1010 Lummel KIDS BANANA! 8 940 De Witte Brug KIDS De boer het ‘t zwoar dit joar Figuratieprijs Plaats Groep Titel 1 Kleintje Buurt Wentholtpark Publieksprijs Plaats Punten Groep Titel 1 203 Kleintje Buurt Wentholtpark 2 168 Rensing KIDS Kevers 3 106 Geschud(t) KIDS Bob en de Lollypop

