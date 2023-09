Cursus filosofie voor kinderen in Bibliotheek Lichtenvoorde

LICHTENVOORDE – In de Bibliotheek Eibergen en de Bibliotheek Lichtenvoorde organiseren we een cursus filosofie, speciaal voor kinderen uit de oudste groepen van het basisonderwijs. De cursus wordt verzorgd door Rudis Wensink. Rudis is 27 jaar werkzaam geweest in het basisonderwijs. Opgave is mogelijk via deze pagina. In totaal bestaat de cursus uit zes bijeenkomsten. De kosten voor de cursus: € 50,00. Opgave is mogelijk tot 15 september 2023.

Doordenkers

De cursus ‘Filosofie voor kinderen’ is bedoeld voor kinderen in de leeftijd van 8 t/m 12 jaar. Samen vormen de deelnemers de groep ‘De Doordenkers’. Op zes middagen gaan ze bezig met verschillende thema’s als bijvoorbeeld: Hebben alle vragen een antwoord?, Wanneer is iets normaal? of Gaat de tijd altijd even snel?

De bijeenkomsten starten altijd met een mooi verhaal, van waaruit de groep met elkaar in gesprek gaat. Door vragen te stellen leren de kinderen om creatief en kritisch te denken. Ook leren ze om beter te redeneren. Er zal altijd respect zijn voor elkaars ideeën.

Start in september

De cursus vindt plaats in de Bibliotheek Eibergen en de Bibliotheek Lichtenvoorde. In Eibergen zijn de cursusdata : 19 september, 3 en 24 oktober, 7 en 21 november, 12 december. De bijeenkomsten duren een uur en beginnen om 15.30 uur.

In Lichtenvoorde zijn de cursusdata: 20 september, 4 en 25 oktober, 8 en 22 november, 13 december. De bijeenkomsten duren een uur en beginnen om 15.30 uur. De kosten voor de cursus bedragen € 50,00 en opgave is mogelijk in de bibliotheekvestigingen van de Bibliotheek Oost-Achterhoek, of via www.oostachterhoek.nl/filosofie.

