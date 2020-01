Erix boekt benauwde zege op hekkensluiter

LICHTENVOORDE – Na de zwaarbevochten zege van vorige week op Donar hadden de handballers van Erix afgelopen zondag opnieuw een kans op de volle winst omdat men in Leusden moest aantreden tegen hekkensluiter LHV, die tot nu toe nog slechts vier punten wisten te vergaren. Op papier leek dit vooraf misschien een gemakkelijke wedstijd maar dan schuilt ook gelijk het grote gevaar van onderschatting, vooral ook omdat destijds de thuiswedstrijd maar moeizaam gewonnen werd.

De gastheren waren blijkbaar niet van plan om de punten zomaar weg te geven want ze schroefden het tempo vanaf het begin behoorlijk op. Erix was een beetje overdonderd door het hoge tempo van de gastheren en keek na zo’n tien minuten al tegen een achterstand van drie punten aan. LHV leek alle energie in de openingsfase te hebben gegooid want langzaam maar zeker zakte het tempo weg en nam Erix de wedstrijd in handen.

Zonder echt goed te spelen kwam Erix op gelijke hoogte en toen het ook verdedigend goed stond en nauwelijks kansen werden weggegeven vooral ook door de goed keepende Leroy Winkels, liep Erix langzaam uit naar voorsprong van 9-14. Bij een ruststand van 11-16 in het voordeel van Erix gingen beide teams richting kleedkamer en leek de Lichtenvoordse ploeg de wedstrijd in de handen te hebben.

Na rust ging Erix in eerste instantie op dezelfde voet door, zeker toen de goed spelende Bob Luttikhold zijn doelpunten vanuit de hoek meepakte en zijn team op een voorsprong van 16-22 zette. Maar vanaf dat moment kantelde de wedstrijd. Erix kende, zoals wel vaker dit seizoen, een slechte periode waarin men niet of nauwelijks tot scoren komt en verdedigend te veel ruimte weggeeft waardoor men de tegenstander alle kansen geeft om wel te scoren. Ook nu kwamen de gastheren goed terug en wisten geleidelijk weer op gelijke hoogte komen en roken nog kans op een overwinning. Dat het niet zover kwam had meer te maken met het feit dat LHV zichzelf uit de wedstrijd speelde dan dat Erix weer beter begon te spelen.

Beslissingen van het overigens prima fluitende scheidsrechterskoppel werden door de gastheren constant verbaal aangevochten en ook de technische staf van LHV liet zich niet onbetuigd wat het team op meerdere tijdstraffen kwam te staan. De assistent-coach van LHV kon na een rode kaart wegens opmerkingen vertrekken. Toen die tijdens zijn vertrek richting uitgang van de zaal vervolgens nog enkele harde krachttermen liet ontvallen, was een blauwe kaart het terechte gevolg. Dat dit geen extra tijdstraf opleverde voor een speler van LHV was een smetje op het goede fluiten van de scheidsrechters.

Toch maakte Erix niet goed gebruik van de overtal situatie en was zelfs niet in staat om de lange opbouwspeler van LHV het scoren te beletten. LHV kwam terug tot één punt achterstand en maakte de slotfase superspannend. Het nog lang niet duidelijk wie van de teams met de volle winst aan de haal zou gaan. Bram Reukers bracht de voorsprong weer terug tot twee punten maar met minder dan één minuut op de klok scoorde LHV toch weer de aansluitingstreffer. De laatste aanval was voor Erix en was het zaak om de tijd vol te spelen zonder balverlies. Dit lukte en daarom kon Erix toch met de volle winst terug naar Lichtenvoorde. Door deze enigszins benauwde zege klom Erix naar een gedeelde zesde plek op de ranglijst al blijft het verschil met een degradatieplek maar twee punten.

Erix zal dus nog vol aan de bak moeten om definitief het spelen van promotie/degradatie wedstrijden te voorkomen. Een volgende kans op twee punten is zaterdag a.s. in de eigen Hamalandhal tegen het sterke Duiven.