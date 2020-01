Erix boekt zwaarbevochten zege op Donar

LICHTENVOORDE – Na de teleurstellende nederlaag van vorige week tegen koploper Achilles in Apeldoorn, werd het voor de handbalmannen van Erix wel weer tijd om de punten te pakken om wat afstand proberen te nemen van de onderste plekken. Daarvoor moest er gewonnen worden van Twente/Donar die enkele plekken hoger op de ranglijst staan met slechts één punt meer.

De uitwedstrijd in Hengelo werd destijds in de allerlaatste seconde door Erix een overwinning uit handen gegeven toen Twente/Donar een beetje gelukkig de gelijkmaker op het scorebord liet aantekenen. Het was niet de eerste keer dat Erix een bijna zekere overwinning uit handen gaf en daarom bivakkeert het team constant in de onderste regionen. Als Erix de wedstrijden iets slimmer had uitgespeeld, had men ongetwijfeld meer punten gehad en had het zichzelf niet in deze moeilijke positie gemanoeuvreerd. Maar als telt niet in sport!

Erix dat eindelijk weer kon beschikken over een complete selectie tegen Donar, begon goed aan de wedstrijd en pakte als snel een voorsprong van enkele punten vooral door snelle break-outs. Verdedigend stond men ook goed en gaf hierdoor weinig kans aan de aanvallers van Donar om de aansluiting te houden. Toen de gasten uit Hengelo ook nog enkele strafworpen ging missen liep Erix na twintig minuten al snel uit naar een voorsprong van 13-5 en leek niets een ruime overwinning in de weg te staan. Ondanks deze ruime voorsprong sloeg toch de onzekerheid weer toe bij Erix, iets waar de Lichtenvoordse ploeg vaker last van heeft en dan vaak een overwinning alsnog weggeeft.

De voorsprong van zeven werd ook dit keer bijna compleet weggegeven, want Donar kwam bi rust terug tot 13-11 en had de aansluiting weer gevonden. Zou het dan weer gebeuren dat een bijna zekere overwinning zou worden weggegeven?

In de rust werd geprobeerd de neuzen weer in de juiste richting te krijgen en na die rust kwam Erix toch weer goed uit de startblokken. Donar moest regelmatig aan de noodrem trekken en de daaropvolgende toegekende strafworpen werden vakkundig benut door Dirk Berentsen en liep Erix weer uit naar een voorsprong van vier punten. Ook cirkelloper Bob Luttikholt pakte zijn doelpunten mee door mooie loopacties aan de cirkel met een doelpunt te belonen. Desondanks verzaakte Erix om door te drukken en liet Donar weer dichterbij komen tot één punt. Het laatste kwart van de wedstrijd beloofde zeer spannend te worden.

Via 24-22 leek de wedstrijd in het voordeel van Erix uit te pakken maar toch maakte men verdedigend weer te veel fouten en liet Donar weer op een gelijke stand komen van 25-25. Gelukkig voor Erix stond Stijn van Zutphen net op tijd op. Door twee benutte penalty’s, een hoekdoelpunt en een afstandsschot zorgde hij er bijna in z’n eentje voor dat Erix toch de twee in eigen punten huis hield. Een zwaar bevochten maar belangrijke zege voor Erix omdat men dit resultaat gelijk weer twee plaatsen op de ranglijst klom.

Als Erix volgende week ook de uitwedstrijd in Leusden, tegen het op de laatste plaats staande LHV, winnend kan afsluiten, heeft men weer aansluiting met de middenmoot en raakt het degradatiegevaar weer wat op de achtergrond!