Expositie over (mis)informatie in bieb Lichtenvoorde

LI HTENVOORDE – Van 13 tot en met 18 mei is er in de Lichtenvoordse bibliotheek een bijzondere expositie te bekijken. In hoeverre worden we beïnvloed in onze informatievoorziening door social media en het internet? Ontdek het zelf bij de Glass Room Experience. Je kunt tijdens de openingsuren van de bibliotheek een kijkje nemen.

Glass Room Experience: Misinformation Edition

Wat gebeurt er wanneer we in toenemende mate vertrouwen op sociale media en het internet, voor bijna al onze informatie? Welke informatie zien we en welke missen we? Hoe weten we of het echt is, of waarheidsgetrouw? En wat kunnen we doen als we het niet zeker weten?

In deze expositie kun je ontdekken hoe sociale media en het internet de manier hebben veranderd waarop wij informatie lezen en erop reageren. Kom te weten over nieuwe soorten beïnvloeders, de nieuwe en oude technieken die ze gebruiken en de rol die wij gebruikers en consumenten spelen in de manier waarop informatie vloeit en verandert binnen die flow.