Feestelijke opening gigantische biebboekenkast aan De Leest

LICHTENVOORDE – In het straatje van de Markt naar de nieuwe Bibliotheek Lichtenvoorde, vanaf het pand van Broodje Bram, is in september een gigantische muurschildering van een bibliotheekboekenkast verschenen. In het kader van ‘Geef Lichtenvoorde Kleur’ is de Keistad weer een prachtig kunstwerk rijker. Op zondag 6 november zal de muurschildering aan De Leest officieel geopend worden en zal het boekje met de route langs alle Lichtenvoordse streetartkunstwerken gepresenteerd worden. Onder meer thrillerschrijfster Corine Hartman en gepensioneerd festivaldirectrice Tante Rikie, maar ook vele andere schrijvers of uitgevers van de afgebeelde boeken, zullen als gast hierbij aanwezig zijn. De officiële handelingen vinden vanaf 15.00 uur plaats bij de muurschildering en zijn toegankelijk voor iedereen.

In het begin van het jaar werd heel Lichtenvoorde, namens de gemeente Oost Gelre en de Bibliotheek Oost-Achterhoek, opgeroepen om favoriete boeken te nomineren. Er werd gevraagd naar boeken in twee categorieën: favoriete boeken in het algemeen en favoriete boeken over Lichtenvoorde of van Lichtenvoordse schrijvers. Vele honderden titels werden voorgedragen. In overleg met kunstenaar JanIsDeMan is hieruit een selectie gemaakt. “Een groot aantal titels gaan over Lichtenvoorde”, aldus Resy Oonk (PR/Communicatie de Bibliotheek Oost-Achterhoek). Je vindt er opvallende titels, zoals het oude boekje over 1000 jaar Lichtenvoorde. Maar ook nieuwere titels, zoals het boek van de Oudheidkundige Vereniging met de 50 beste verhalen uit hun periodiek, wisten de kast te halen. En wat denk je van de boeken van Corine Hartman, waarin Lichtenvoorde een rol speelt? En Tante Rikie’s onmundig mooie verhalenboek? Ook zijn er boeken uit en over de kerkdorpen van de oude gemeente Lichtenvoorde opgenomen. Daarnaast heeft de uit de kluiten gewassen kast bekende titels als ‘De zeven zussen’, maar ook ‘Pluk van de Petteflet’ is te bewonderen. Voor ieder wat wils”, aldus Resy.

In het kader van ‘Geef Lichtenvoorde Kleur’ zijn er inmiddels meerdere muurschilderingen te bewonderen in Lichtenvoorde. Natasja Scharenborg, de projectleider vanuit ‘Streetart Oost Gelre’, heeft samen met toeristisch coördinator Meike Prollius van ‘Achterhoek Toerisme’ een routeboekje samengesteld langs alle kleurrijke muren van Lichtenvoorde. “Op 6 november aanstaande, tijdens de open zondag, zal de muur rond de klok van drie uur officieel geopend worden. Ook vindt dan de presentatie van het routeboekje plaats. Iedereen is op dat tijdstip van harte welkom bij de bibliotheekboekenkast”, aldus Natasja. Zolang de voorraad strekt is er dan voor iedereen een gratis routeboekje af te halen.

