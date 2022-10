H.V. Grol DS2 – ZVBB ’21 DS3

GROENLO – Op zaterdagavond 29 oktober stond om 19:00 de wedstrijd tussen dames 2 van HV Grol en ZVBB ‘21 dames 3 op het programma. Twee teams die al eerder in dezelfde competitie waren ingedeeld, maar wegens corona nog nooit eerder tegen elkaar gespeeld hadden.

In het begin van de wedstrijd was het dan ook even aftasten wat de tactiek van de tegenstander was. Tot 3-3 ging het spel gelijk op. Daarna liep HV Grol uit door wat mooie doelpunten vanuit verschillende posities. Tevens hield de keepster van HV Grol een paar penalty’s tegen, waardoor de dames met een stand van 9-4 de rust in gingen.

Tijdens de rust werd met gelegenheidscoaches Joost en Mignon het plan voor de tweede helft doorgenomen. De verdediging stond prima. Het advies was om in de aanval wat meer wissels in te zetten en gebruik te maken van de gaten in de verdediging van de tegenstander.

Tijdens de tweede helft bouwde HV Grol de voorsprong verder uit, met wat snelle aanvallen, een penalty en de zogenoemde ‘knipoog’, een aanval waarbij vanuit de hoek gescoord wordt.

Doordat de verdediging goed stond, kwamen er weinig tegendoelpunten. De eindstand van de wedstrijd was dan ook 17-7 in het voordeel van HV Grol. Volgende week zaterdag speelt HV Grol dames 2 tegen de Lutte dames 2.

