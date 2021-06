Fingers crossed voor de Zwarte Cross in september

Deel dit bericht













De Zwarte Cross, op festivalgebied de trots van de Achterhoek, is uitgesteld tot 23 september – vanzelfsprekend ijs en weder dienende. De organisatie maakte nog slechts één act bekend en onderneemt in de tussentijd allerlei opvallende initiatieven om in beeld te blijven. Vooralsnog zal de uitdrukking fingers crossed veelvuldig vallen op de burelen van het festival.

Duurzaamheid en restwarmte als energieleverancier

Nu is het opzetten van een megafestijn als de Zwarte Cross in normale tijden al een enorme klus omdat ook in de wereld van de popmuziek de waan van de dag regeert en het festival normaal gesproken inspeelt op de actualiteit. Laat staan wanneer het geheel twee maanden opgeschoven wordt. En dat terwijl men ook op andere borden schaakt. Niet louter om in beeld te blijven, ook om de duurzaamheid in acht te nemen. Zo is er het streven naar 100 procent recycling in 2023. Eerder legde sponsor Grolsch een duurzame bierleiding richting het festivalterrein. Een ingreep die niet alleen scheelt in transport, maar die men ook terugziet op de nota van de energieleverancier. Het bier wordt immers gekoeld met restwarmte uit de Grolsch-brouwerij zelf.

Film over de Zwarte Cross?

Naast het puzzelen en schuiven om straks in september een Zwarte Cross-waardig programma neer te kunnen zetten, blijft het festival op talloze andere manieren in beeld. De populaire Beernd & Minnie podcast is daar een voorbeeld van. Op YouTube is er de interviewserie Crossverhoor, waarvan de meest recente aflevering gewijd is aan wetenschapper en Zwarte Cross-fan Diederik Jekel. 3FM-dj Frank van der Lende werd ook aan de tand gevoeld, alsmede de populaire scheidsrechter Bas Nijhuis. In de webshop zijn intussen heuse Zwarte Cross-sneakers (beperkt voorradig), legpuzzels, zonnebrillen en meer merchandise te vinden. Lokaal, jong talent komt aan bod in de Talententuin.

Buurjongens Paceshifters

Voor wat het programma betreft, is er alvast één act nader te belichten: het Wijhese Paceshifters staat op Festivalinfo vermeld als eerst bevestigde act. Deze ‘buurjongens’ hebben hard aan de weg getimmerd met alweer vijf albums en hoewel de band op de publieke radio-omroepen nauwelijks te horen is, vindt hun gitaarrock wereldwijd aftrek. In 2014 maakten ze hun debuut op het festival.

Fingers crossed

De data van de Zwarte Cross zijn nu 23, 24, 25 en 26 september. Dat geeft straks een heel ander weerbeeld dan medio juli, wanneer kamperen iets aantrekkelijker lijkt. Het zal een iets andere benadering vergen voor de festivalganger. Maar voorop staat de wens dat het festijn doorgang kan vinden. Fingers crossed dus voor een nieuwe episode van Zwarte Cross, het liefst met mooi nazomerweer.