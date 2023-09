Gratis smartphonecursussen in bibliotheek

LICHTENVOORDE – In het najaar organiseert de Bibliotheek Oost-Achterhoek diverse cursussen voor het beter leren gebruiken van de smartphone. Zowel de iPhone als de Androidtoestellen worden in verschillende cursussen behandeld. Deelnemen is gratis! Opgave kan via www.oostachterhoek.nl/smartphone

Cursussen

“We bieden al enige tijd computercursussen voor de laptop en tablet aan. Er was nog niet veel beschikbaar in ons aanbod dat specifiek op smartphones gericht was en er was wel heel veel vraag”, aldus PR/Communicatiemedewerker van de Bibliotheek Oost-Achterhoek, Resy Oonk. “Dat gat hebben we nu op kunnen vullen met cursussen die zowel in gemeenten Berkelland, Winterswijk en Oost Gelre gegeven gaan worden. We hopen daarmee aan de grote vraag die er is te kunnen voldoen”.

Tijdens de cursussen voor de iPhone en Android komen diverse onderdelen aan de orde, zoals bijvoorbeeld het ontgrendelen van de Sim-kaart en het gebruiksklaar maken van je smartphone. Daarnaast is er aandacht voor de instellingen van het apparaat en de functies en toetsen van de telefoon. Eveneens komt het instellen van de WiFi aan de orde.

