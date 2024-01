Gratis workshop ‘Digitale prentenboeken’

LICHTENVOORDE – Op donderdagavond 8 februari wordt in de Bibliotheek Lichtenvoorde een workshop ‘Digitale Prentenboeken’ georganiseerd, speciaal voor jonge ouders en iedereen die met jonge kinderen werkt. De gratis workshop begint om 19.30 uur. Aanmelden is mogelijk via www.oostachterhoek.nl/digitaleprentenboeken of in één van de vestigingen van de Bibliotheek Oost-Achterhoek.

Zelf prentenboeken voorlezen is echt het allerleukste dat er is. Maar wist je dat er ook digitale prentenboeken bestaan? Je kind kan kijken naar de afbeeldingen terwijl het boek voorgelezen wordt. Maar hoe vind je kwalitatief goede prentenboeken? Kelly Roemaat, educatiemedewerker van de Bibliotheek Oost-Achterhoek, laat je graag zien hoe je deze kunt vinden. Neem je tablet, smartphone of laptop mee.

