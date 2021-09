Kinderboekenweek in teken van beroepen

Deel dit bericht













Voorstelling ‘Waar is mijn lach’ in Lichtenvoordse bieb

LICHTENVOORDE – Van woensdag 6 tot en met zondag 17 oktober 2021 is het weer Kinderboekenweek. Het onderwerp van dit jaar is ‘beroepen’, met als motto: ‘Worden wat je wil’. De Bibliotheek Oost-Achterhoek organiseert in het kader van deze feestelijke week in drie vestigingen gratis voorstellingen voor kinderen van 4 tot en met 8 jaar. In Lichtenvoorde (9 oktober) kunnen de kinderen komen kijken naar de muzikale voorstelling van Jeritza Toney.

Waar is mijn lach?

Jeritza Toney neemt haar gitaar mee het land door. Op haar eigen wijze neemt zij de kinderen mee op een muzikaal avontuur. Ze vertelt verhalen, zingt en speelt muziek. Jeritza komt op zaterdag 9 oktober om 14.00 uur naar Lichtenvoorde. Deze voorstelling is gratis, maar aanmelden is weer noodzakelijk: www.oostachterhoek.nl/kinderboekenweek21

Jeritza weet wat ze worden wil: heel erg blij! De voorstelling gaat over een lach die… kwijt is! Stel je voor… je wordt wakker. Je zit rechtop in je bed en dan ineens… is je lach verdwenen. Je doet je best ‘m terug te vinden door opdrachten goed uit te voeren. Opgeven is geen optie. Met muziek en spel zorgen de kinderen dat die lach terugkeert. Want alles wat je worden wil… is blij!

