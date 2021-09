Je computer leren wat een kiwi is tijdens BIEBlab

Deel dit bericht













LICHTENVOORDE – – Begin oktober staat BIEBlab in het teken van het trainen van je computer. Op woensdag 6 oktober is Ruurlo aan de beurt, 13 oktober volgt Eibergen en op 14 oktober kunnen de kinderen uit Lichtenvoorde naar deze workshop. Het aanmelden kan weer via onze site (www.oostachterhoek.nl/BIEBlab) en de deelnamekosten bedragen € 2,50. De Bibliotheek Oost-Achterhoek organiseert BIEBlab speciaal voor kinderen uit groep 5 tot en met 8.

Train je computer (machine learning)

Hoe kun je een computer trainen om gezichten te herkennen? Of om verschillende soorten fruit te kunnen onderscheiden? In deze workshop ga je zelf een machine learning model trainen. Hiervoor verzamel je voorbeelden: de data. Na de workshop weet je computer wat een kiwi is. En jij weet hoe je een computer moet trainen.

Samenwerking Bibliotheek en ‘Culturije’

Twee keer per maand worden er in drie vestigingen activiteiten in het kader van BIEBlab georganiseerd. In Ruurlo is dat op de eerste en derde woensdag van de maand, in Eibergen op de tweede en vierde woensdag in de maand en in Lichtenvoorde op de tweede en vierde donderdag van de maand. De ene keer verzorgt ‘Culturije’ het programma, de andere keer is de Bibliotheek Oost-Achterhoek verantwoordelijk voor de invulling van de dag. Natuurlijk houden we ons bij deze activiteit aan de voorschriften v.w.b. het voorkomen van de verspreiding van Corona.

Lees ook ....