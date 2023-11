Leer zelf een GIF maken bij BIEBlab

LICHTENVOORDE – Op donderdag 23 november om 15.00 uur kun je in het BIEBlab zelf een GIF’je leren maken. Het aanmelden gaat via de site (www.oostachterhoek.nl/bieblab) of in onze bibliotheken. De deelnamekosten bedragen € 2,50. De Bibliotheek Oost-Achterhoek organiseert BIEBlab speciaal voor kinderen uit groep 5 tot en met 8.

GIF’jes maken

Je kent ze vast wel; leuke GIF’s om in je berichten te plakken. In dit BIEBlab ga je zelf een GIF tekenen en digitaal maken. Je maakt dus een persoonlijke mini-animatie die je kunt gebruiken in je eigen berichtjes.

Samenwerking Bibliotheek en ‘Culturije’

Twee keer per maand worden er in Ruurlo, Borculo/Eibergen en Lichtenvoorde activiteiten in het kader van BIEBlab georganiseerd. De ene keer verzorgt ‘Culturije’ het programma, de andere keer is de Bibliotheek Oost-Achterhoek verantwoordelijk voor de invulling van de dag.

