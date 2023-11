Theatervoorstelling rondom dementie: ‘Jij bent mijn suikerbossie’

AALTEN/OOST GELRE/WINTERSWIJK – Op woensdagavond 22 november wordt er een bijeenkomst georganiseerd door het Alzheimer Trefpunt Aalten-Oost Gelre–Winterswijk. De avond is bedoeld voor mensen met een beginnende vorm van dementie, hun mantelzorgers, naasten en andere geïnteresseerden. Het programma omvat een theatervoorstelling getiteld ‘Jij bent mijn Suikerbossie’ door Theater Aan De Lijn.

De voorstelling toont scènes uit het dagelijkse leven van Wim en Mia, waarbij Mia dementie heeft. De situaties variëren van alledaags tot spannend, en na elke scène is er ruimte voor discussie met het publiek over de herkenbaarheid en omgang met dergelijke situaties. De avond biedt niet alleen herkenning maar ook de mogelijkheid om ervaringen en praktische tips te delen.

Vanwege de beperkte capaciteit van vijftig personen en de verwachte grote belangstelling, is vooraf aanmelden vereist. Aanmelden kan per e-mail via d.kuska-uefing@alzheimervrijwilligers.nl of telefonisch bij Dorien Kuska op (06) 3419 3613 tijdens werkuren.

De bijeenkomst op 22 november vindt plaats in Cultureel Centrum Den Diek, Dijkstraat 30 in Lichtenvoorde, met de ingang aan de zijde van Hamalandhal, Van Der Meer De Walcherenstraat 3. De zaal is open vanaf 19.30 uur en het evenement loopt van 20.00 uur tot 21.30 uur.

Het Alzheimer Trefpunt in Lichtenvoorde, georganiseerd door Alzheimer Nederland afdeling Oost-Gelderland, vindt maandelijks plaats op de vierde woensdag van de maand. Het biedt een platform voor zowel ontmoeting als informatievoorziening voor mensen met dementie, hun naasten en zorgprofessionals. De toegang is kosteloos en aanmelding vooraf is niet nodig, tenzij anders aangegeven.

Let op: In december zal er geen Alzheimer Trefpunt Aalten-Oost Gelre-Winterswijk plaatsvinden.

