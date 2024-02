Lezing over dahlia’s in bieb Lichtenvoorde

LICHTENVOORDE – Op vrijdagavond 15 maart aanstaande wordt in de Bibliotheek Lichtenvoorde een lezing gegeven over (het kweken van) dahlia’s. Paul van ’t Padje en Rinus Nuland zijn te gast om over deze steeds populairder wordende bloem te vertellen. De avond begint om 20.00 uur en kaarten zijn te reserveren via www.oostachterhoek.nl/dahlia

Corsobloem en meer

In de Achterhoek en zeker in Lichtenvoorde is de dahlia onlosmakelijk verbonden met het bloemencorso. De dahlia is zeer geschikt om op corsowagens te verwerken omdat de bloem in veel kleuren voorkomt en zeer stevig is. In het verleden was het ook een populaire bloem op boerenerven, maar die populariteit was de afgelopen decennia veel minder groot. Daar lijkt echter een kentering in te komen. Steeds vaker ontdekken tuinliefhebbers de schoonheid van de dahlia, die in vele vormen (bv. pompon-, bal- en cactusvorm) voorkomt. De dahlia, als eyecatcher in de tuin, is terug van weggeweest.

Lezing

Rinus van Nuland en Paul van ’t Padje gaan in hun lezing kort in op de herkomst van de bloem. Verder zullen de (hobbymatige) teelt van dahlia’s, het stekken, vermeerderen van knollen, het veredelen (van nieuwe soorten), maar ook dahliaziektes aan de orde komen. Natuurlijk zullen ze vragen van bezoekers beantwoorden. Ook zullen ze knollen meenemen, die gekocht kunnen worden.

Rinus van Nuland en Paul van ’t Padje

Rinus van Nuland groeide op in een bollentelersgezin. Na een carrière in de techniek keerde hij terug naar het ‘groene’ leven. Rinus teelt knollen, maar heeft zich ook gespecialiseerd in het veredelen. Er zijn een aantal door hem geteelde cultivars wereldwijd in de handel met namen als: Blue Wish, Nuland’s Josephine en een heel aantal Honka’s in alle kleuren.

Paul van ’t Padje is moleculair bioloog en heeft jaren als zelfstandig weefselkweker (o.a. samen met Van Nuland), als plantenveredelaar en docent zaadteelt, plantenveredeling en biologie gewerkt. Samen met Rinus heeft jij vele reizen naar dahliashows gemaakt en deze ook zelf georganiseerd.

