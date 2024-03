HV Grol DS2 – Stormvogels DS2

GROENLO – Zaterdagavond stond voor DS2 van handbalvereniging Grol de wedstrijd tegen Stormvogels op het programma. Een gevreesde tegenstander, maar met een gezonde dosis tactisch handballen, moest een overwinning er in zitten. Zeker na de verloren wedstrijd een week eerder tegen koploper Kedingen, wilden de dames van HV Grol het thuispubliek niet teleurstellen.

De dames begonnen voortvarend en kwamen goed uit de startblokken. Een snelle openingstreffer van Esther, een paar mooie doelpunten van Carlijn vanaf de rechterhoek en een paar goede reddingen van keepster Sandra zorgden ervoor dat het in de eerste helft na 10 minuten spelen al 7-3 stond.

Stormvogels kreeg een strafworp, maar deze wist keepster Sandra te stoppen. HV Grol kreeg ook een strafworp, welke werd benut door Inge. Een mooie break-out van invalspeelster Evi en Nicole samen resulteerde ook in een prachtig doelpunt. Stormvogels kreeg opnieuw twee strafworpen, maar ook deze wist keepster Sandra te stoppen. Carlijn gooide er nog een paar raak vanaf de andere hoek en nadat Inge werd neergehaald was het HV Grol die na een dubbele rebound, de bal bij de derde rebound wel achter de keepster van Stormvogels neer kon leggen. Het toegestroomde publiek kreeg een mooie eerste helft voorgeschoteld en de thuisploeg ging de rust in met een 15-7 voorsprong. Dat beloofde wat voor de tweede helft.

De tweede helft gaf echter een heel ander spelbeeld weer, HV Grol leek een ander HV Grol. Stormvogels opende dan ook de score en daarmee was de trend gezet. Gelukkig wist Sandra haar goede keeperswerk wel voort te zetten en stopte ze opnieuw twee strafworpen. Daarna benutte Stormvogels nog wel een aantal doelpogingen, terwijl voor HV Grol de eerste 13 minuten doelpuntloos waren. De dames waren het aanvallend even helemaal kwijt. Stormvogels liep keer op keer tegen de sterk verdedigende muur van HV Grol aan en hierdoor duurden hun aanvallen telkens heel lang. Na 21 minuten stond er een stand van 17-13 op het scorebord. HV Grol liet Stormvogels dichterbij komen. Gelukkig hielden ze het hoofd koel in de laatste paar minuten van de wedstrijd en lukte het om Stormvogels op afstand te houden. Hoewel het bij HV Grol niet liep de tweede helft en er veel kansen gemist werden, wisten ze toch de winst en daarmee de punten in eigen huis te houden. Met een eindstand van 20-16 blies de scheidsrechter voor het eindsignaal. Zondag 17 maart speelt DS2 uit tegen Bentelo DS3 in sporthal de Pol.

