Lichtenvoorde heeft straks zijn eigen landmark

LICHTENVOORDE -Een bijzonder moment vanmiddag: de onthulling van de 1e van 13 letters die samen het woord ‘LICHTENVOORDE’ gaan vormen. En niet toevallig gaat het om de letter O. “De letter O staat voor Oranje en hoe mooi is het dat wij deze letter als eerste op Koningsdag mogen plaatsen”, aldus een trotse voorzitter van het Comité Orange Lichtenvoorde Martijn Beckhoven. Het streven is om alle letters in de periode tot 28 juni te plaatsen op de locatie aan de N18-Zieuwentseweg, nabij de fietstunnel.

Het idee van de letters ontstond in 2020, toen wagenbouwersgroep Lansink-Bluiminck de letters ‘LICHTENVOORDE’ in het Wentholtpark zette als onderdeel van de Corso Kunstobjectenroute. Dat riep veel enthousiaste reacties op en leidde uiteindelijk tot het Project De 13 letters. Maar dan wel net even anders, elke letter als een kunstobject met een eigen uitstraling. Letters die Lichtenvoorde kleur geven.

Sponsor en kunstenaar gekoppeld

Elke letter heeft een eigen sponsor, van bedrijven tot instellingen en organisaties. En aan elke sponsor is een kunstenaar gekoppeld. In goed overleg zijn ze samen tot een creatieve en kunstzinnige invulling van de letter gekomen. De 13 verschillende kunstenaars staan garant voor een grote diversiteit in letters. Maar ook letters die bij elkaar passen en samen het woord Lichtenvoorde vormen.

Eerste letter O voor Comité Orange

Het Comité Orange, organisator van de jaarlijkse Koningsdag & nacht in het centrum Lichtenvoorde, koos als vanzelfsprekend de letter O. Met kunstenaar Hamoud Al Hanini kwamen zij tot een ontwerp van een brullende leeuw in de Nederlandse driekleur.

Kracht van Lichtenvoorde

Wat het Comité Orange vooral aanspreekt is het idee achter de letters. “Het staat symbool voor de saamhorigheid, het bloeiende verenigingsleven, de vele vrijwilligers, de bedrijvigheid. De diversiteit in letters benadrukt de kracht van Lichtenvoorde nog eens extra. Dat maakt het zo’n mooi project en daarom doen wij er ook graag aan mee. Wij voelen het als een grote eer dat we vandaag, op Koningsdag, onze letter O als eerste mogen onthullen.” Jos Hoenderboom vult aan: “Lichtenvoorde is een sterk merk. Als straks alle 13 letters geplaatst zijn, staat er een prachtig, kleurrijk, uniek landmark voor Lichtenvoorde!”

Plaatsing laatste letter: 28 juni

De komende weken worden steeds weer nieuwe letters geplaatst. Het streven is om op 28 juni de laatste letter de plaatsen.

