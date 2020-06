Mijlpaal: Bouw IEKC gaat de hoogte in

Eerste kolom wordt geplaatst door BINX Smartility, kinderen kijken mee via livestream

LICHTENVOORDE – Met het plaatsen van de eerste kolom, aanstaande maandag 22 juni, wordt er een nieuwe mijlpaal bereikt in de bouw van het Integraal Educatief Kind Centrum (IEKC) in Lichtenvoorde. Dit heuglijke feit wordt gevierd tijdens een officieel moment om 13.00 uur, waarbij wethouder Karel Bonsen met een druk op de knop het startsein zal geven dat de bouw de hoogte in gaat. De kinderen die straks naar het IEKC gaan, kunnen dit speciale moment via een livestream meebeleven.

De laatste maanden is er hard gewerkt aan de Varsseveldseweg 47 in Lichtenvoorde, waar het IEKC komt te staan. Na de sloop van de oude Ludgerusschool en het bouwrijp maken van het terrein, zijn de contouren van het nieuwe gebouw inmiddels zichtbaar op de grond. Nu is het tijd om ‘de lucht in te gaan’. Bij het officiële moment maandag zijn vertegenwoordigers van bouw-installatiebedrijf BINX Smartility, wethouder Karel Bonsen van gemeente Oost Gelre en IEKC bestuursleden Hans Reede, Marjolein Wenting en Eline Franck aanwezig. Vertegenwoordigers van de pers zijn hierbij van harte uitgenodigd om, natuurlijk op gepaste afstand, deze mijlpaal bij te wonen. Tevens is het mogelijk om digitaal aan te sluiten en vragen te stellen.

Samen onder dak

Het IEKC in Lichtenvoorde wordt een plek waar kinderen uit de omgeving terecht kunnen voor onderwijs, opvang en zorg. Vanaf medio 2021 gaan de Ludgerusschool (speciaal basisonderwijs), BijEen (basisonderwijs), Hamalandschool (speciaal onderwijs), SOTOG (speciaal onderwijs), De Achthoek (kinderopvang (0-4), peuterspeelzaal (2-4) en bso) en Zozijn (jeugdzorg, zorg in onderwijs en WLZ) hier samen onder dak. Het gebouw dat nu door BINX Smartility wordt gebouwd past precies bij de visie van de samenwerkende partijen en biedt alle ruimte om samen te werken, spelen, leren en leven. Zo komen er onder meer een leerkeuken, ontdeklab en een gymzaal 2.0 in het IEKC. Dit worden ruimtes waar leerlingen samen kunnen koken en bakken, ontdekken en experimenteren en op een moderne manier spelen en bewegen. Een impressie hoe dit er straks uit zal komen te zien, vindt u in de bijlage.

Livestream

De kinderen die straks naar het IEKC gaan, worden zoveel mogelijk bij het bouwproces betrokken. Tenslotte is het kindcentrum er voor en door hen. Helaas kunnen er vanwege Corona geen kinderen aanwezig zijn bij deze mijlpaal. Daarom wordt er maandag een speciale livestream uitgezonden, waardoor zij het officiële moment toch kunnen volgen. Ook andere belangstellenden zijn van harte welkom om de mijlpaal mee te beleven op: https://www.youtube.com/watch?v=nG2BfUFFktA&feature=youtu.be

Of via de websites: https://www.nieuwbouw-iekc.nl of www.iekclichtenvoorde.nl