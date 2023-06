Nieuwe Europese richtlijn vereist betaling voor eerste drinkbeker

LICHTENVOORDE – Komend weekend brengt de Zomermarkt in Lichtenvoorde enkele veranderingen met zich mee. Vanwege een nieuwe Europese richtlijn die op 1 juli 2023 van kracht wordt, zullen bezoekers voor hun eerste drinkbeker een half muntje moeten betalen. Het doel van deze regel is om het eenmalige gebruik van plastic bekers drastisch te verminderen en recycling te bevorderen. Nederland streeft ernaar om binnen drie jaar het eenmalige gebruik van bekers met 90% te verminderen.

De nieuwe regels hebben ook gevolgen voor evenementen, waarbij de organisaties zelf verantwoordelijk worden voor het inzamelen van gebruikte bekers. De Zomermarkt in Lichtenvoorde, die op 1 en 2 juli plaatsvindt, is het eerste evenement in de gemeente dat met deze nieuwe richtlijn te maken krijgt. Zij zullen werken met een beker recycle systeem.

Het concept is eenvoudig: bij het eerste drankje koopt men voor een half muntje een plastic beker. Bij het bestellen van een nieuw drankje kan de beker worden ingeleverd en hoeft alleen voor het nieuwe drankje betaald te worden. De ingeleverde bekers zullen gerecycled worden en niet als restafval worden verbrand.

Om de effectiviteit van het inzamelen van bekers te testen, hebben het Over de Top Festival en de kermis in Lievelde eerder dit jaar een proef uitgevoerd in samenwerking met de gemeente Oost Gelre. Bij het Over de Top Festival werd 80 kilo aan bekers apart ingezameld, terwijl dit bij de kermis in Lievelde zelfs 200 kilo was. Dit betekent dat ongeveer 4 op de 10 bekers daadwerkelijk in de speciale afvalbakken belandden. Wethouder Arjen Schutten is verheugd met de resultaten van de proef en benadrukt dat er nog verdere verbeteringen nodig zijn om het doel van 90% minder eenmalig gebruik van plastic wegwerpbekers te bereiken.

De nieuwe Europese richtlijn genaamd ‘Single Use Plastic’ maakt organisatoren van evenementen zelf verantwoordelijk voor het inzamelen van plastic bekers en voedselverpakkingen. Er wordt onderscheid gemaakt tussen open en gesloten evenementen. Voor open evenementen, zoals de Zomermarkt, geldt vanaf 1 juli een verplichting tot het terugnemen van wegwerpbekers en bestek met plastic. Elke standhouder die eten of drinken verkoopt, is zelf verantwoordelijk voor het naleven van deze regels. Bezoekers betalen statiegeld voor een wegwerpbeker of -bakje wanneer er plastic wordt gebruikt.

