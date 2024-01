Noord- en Zuidpoolquiz-app in BIEBlab

LICHTENVOORDE – Op donderdag 11 januari, om 15.00 uur, leer je in het BIEBlab in de Bibliotheek Lichtenvoorde hoe je een quiz kunt maken met een app én je leert hoe je die app kunt maken. Het aanmelden gaat via de site (www.oostachterhoek.nl/bieblab) of in onze bibliotheken en de deelnamekosten bedragen € 2,50. De Bibliotheek Oost-Achterhoek organiseert BIEBlab speciaal voor kinderen uit groep 5 tot en met 8.

Noord- en Zuidpoolquiz-app

Je ontwikkelt zelf een winterse pool-quiz met behulp van een app. Hoe maak je een app? En hoe maak je een quiz? Dit ga je tijdens dit BIEBlab combineren door gebruik te maken van weetjesboeken uit de bieb. Lukt het anderen om jouw Noordpool- en Zuidpool-vragen goed te beantwoorden? Of moet je nog wat aanpassen?

Samenwerking Bibliotheek en ‘Culturije’

Twee keer per maand worden er in Ruurlo, Borculo/Eibergen en Lichtenvoorde activiteiten in het kader van BIEBlab georganiseerd. De ene keer verzorgt ‘Culturije’ het programma, de andere keer is de Bibliotheek Oost-Achterhoek verantwoordelijk voor de invulling van de dag.

