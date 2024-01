Colubris Cleantech viert 40-jarig jubileum

WINTERSWIJK – Het Winterswijks familiebedrijf Colubris Cleantech bestaat 40 jaar. Het door Gertie van den Hurk opgerichte machine- en constructiebedrijf is in 4 decennia uitgegroeid tot een wereldwijd toonaangevende organisatie, gespecialiseerd in scheidings- en zuiveringstechnologieën.

Op 3 januari 1984 richtte Van den Hurk machine- en constructiebedrijf Redes op in Winterswijk. Na een aantal jaren veranderde de naam in Redox en werd het fundament gelegd voor de nieuwe koers van het bedrijf, gericht op Water en Recycling. Verdere groei werd versneld door de overname van verschillende bedrijven, waaronder K-Pack uit Amersfoort en Ingenieursbureau Schneider uit Terborg. In 2018 kwamen de diverse bedrijfstakken samen in één bedrijf: Colubris Cleantech. Naast Water en Afval ging het bedrijf zich bovendien richten op technologieën voor het verwaardigen van plantaardige reststromen, oftewel Bioresource Solutions.

De laatste jaren heeft het bedrijf een indrukwekkende groei doorgemaakt. Ruim 4.000 projecten werden gerealiseerd in meer dan 70 landen over de hele wereld. Er kwamen vestigingen in Oman en Hongarije bij, ook werd membraanspecialist BLUE-tec uit Wageningen overgenomen. Inmiddels werken zo’n 125 mensen bij Colubris Cleantech.

Frank Tillmann, CEO sinds 2018: “We zullen dit jaar ook aandacht geven aan diverse activiteiten om het jubileumjaar te vieren. Verder zijn we ontzettend dankbaar voor de klanten, partners en toegewijde teamleden die een essentiële rol hebben gespeeld in het succes en de expansie van Colubris Cleantech gedurende de afgelopen 40 jaar. We blijven ons ook de komende 40 jaar samen inzetten voor onze missie om bij te dragen aan een circulaire wereldeconomie, door onze unieke expertise te bundelen en zo de beste oplossingen voor onze klanten te bieden.”

